Ojca Świętego chcą pożegnać tysiące wiernych

Po godz. 11:00 Bazylika Świętego Piotra została otwarta dla wiernych, którzy chcą pożegnać się ze zmarłym papieżem Franciszkiem. Pierwsi z tych, którzy przyszli oddać hołd Ojcu Świętego, weszli do świątyni przy dźwiękach organów:

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dźwięk organów

Jak informował dziennikarz RMF FM Tomasz Staniszewski, w kolejce do pożegnania się z Ojcem Świętym ustawiło się tysiące ludzi. Co zwracało jednak uwagę, to cisza i skupienie, kiedy wierni cierpliwie czekali na otwarcie Bazyliki Świętego Piotra.

Po wejściu do świątyni wszyscy stają w wyznaczonym wąskim korytarzu, prowadzącym do papieskiej trumny. Jest ona otoczona niskim parawanem - tak, by nie można było łatwo sforsować tej przeszkody. Obok stoi warta dwóch strażników Gwardii Szwajcarskiej.

O godz. 11:30 poinformowano, że zamknięcie trumny nastąpi w piątek o godz. 20:00 w Bazylice Świętego Piotra. Uroczystości będzie przewodniczyć wspomniany już kamerling, kardynał Kevin Farrell. Wszystko odbędzie się zgodnie z postanowienia liturgicznej księgi Obrzędu Pogrzebu Rzymskich Papieży.

Trumna z ciałem papieża Franciszka / ALESSANDRO DI MEO / POOL

Co się dzieje na placu Świętego Piotra?

Choć na placu św. Piotra są tłumy, to - jak poinformował drugi ze specjalnych wysłanników RMF FM, Michał Radkowski - nie wszyscy przyszli tam tylko po to, by pożegnać papieża Franciszka.

Nasz dziennikarz spotkał rodzinę z Zielonej Góry, która zgodnie przyznała, że do Watykanu przyjechała na Wielkanoc, a już dziś wraca do kraju. Nie będziemy wchodzić do bazyliki, nie będziemy żegnać papieża, ponieważ w Wielkanoc widzieliśmy papieża żywego i po prostu chcemy, żeby tak w naszej pamięci to zostało - powiedział mężczyzna.

Z relacji Michała Radkowskiego wynika, że trudno się połapać, gdzie kończą się kolejki, bowiem jest mnóstwo ludzi, przenikają się różne języki. Czuć też podekscytowanie. Reporter RMF FM zapytał ks. Marka Weresa z polskiej sekcji mediów watykańskich, jak wykorzystać te kilka sekund, gdy już znajdziemy się przed trumną z ciałem papieża Franciszka.