Wielka Brytania żegna dziś królową Elżbietę II. Nabożeństwo żałobne poświęcone monarchini rozpocznie się o 11:00 londyńskiego czasu (12:00 czasu polskiego) w Opactwie Westminsterskim. Później na zamku w Windsorze odbędzie się jeszcze jedno. Trumna z ciałem zostanie złożona do grobu tyko w obecności rodziny. Elżbieta II zmarła 8 września - trzy miesiące po obchodach Platynowego Jubileuszu - w wieku 96 lat. Była najdłużej panującym brytyjskim monarchą w historii. Wydarzenia w Londynie śledzimy w naszej specjalnej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Przed północą została zamknięta kolejka dla osób chcących przejść w Westminster Hall obok trumny królowej Elżbiety II. / NEIL HALL / PAP/EPA

06:45

Poniżej zamieszczamy harmonogram przebiegu pogrzebu królowej Elżbiety II. Wszystkie godziny są podane według czasu polskiego.

- o 7:30 kończy się wystawienie na widok publiczny w Westminster Hall trumny z ciałem Elżbiety II;

- o 11:44 trumna z ciałem Elżbiety II zostanie przewieziona do Opactwa Westminsterskiego, gdzie odbędzie się nabożeństwo żałobne;

- o 12:00 początek nabożeństwa żałobnego w Opactwie Westminsterskim;

- o 13:15, po zakończeniu nabożeństwa, kondukt z trumną z ciałem Elżbiety II wyruszy z Opactwa Westminsterskiego ulicami Londynu w kierunku Wellington Arch;

- o 14:00 trumna po dotarciu do Wellington Arch zostanie przeniesiona do karawanu, którym będzie przetransportowana do zamku w Windsorze.;

- o 16:06 karawan z trumną dotrze do bramy Wielkiego Parku Windsorskiego, po czym trumna zostanie przeniesiona w procesji do kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze;

- o 17:00 w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze zacznie się nabożeństwo pogrzebowe, na zakończenie którego, ok. 17:30, trumna z ciałem Elżbiety II zostanie opuszczona do krypty królewskiej,

- o 20:30 trumna z ciałem Elżbiety II zostanie złożona do grobu w kaplicy pamięci Jerzego VI. W tej części uroczystości pogrzebowych uczestniczyć będzie tylko najbliższa rodzina.

Zobacz również: Król Karol III podziękował za otrzymane wyrazy wsparcia

06:42

W niedzielę wieczorem Pałac Buckingham zaprezentował wykonane w maju, niepublikowane dotychczas zdjęcie Elżbiety II.

Zdjęcie królowej zostało zrobione na zamku w Windsorze tuż przed obchodami Platynowego Jubileuszu, czyli 70-lecia jej panowania. Jego autorem jest fotograf Ranald Mackechnie, który wykonał również opublikowany z okazji rozpoczęcia obchodów jubileuszowy portret królowej.

Na tym opublikowanym w niedzielę królowa ma na sobie niebieską sukienkę, swój ulubiony trójpasmowy naszyjnik z pereł, kolczyki z pereł oraz broszki z akwamarynem i diamentem - prezent na 18. urodziny od ojca Jerzego VI w 1944 r.



06:39

Ludzie czekający w nocy na rozpoczęcie uroczystości pogrzebowych Elżbiety II / YOAN VALAT / PAP/EPA

Przed północą została zamknięta kolejka dla osób chcących przejść w Westminster Hall obok trumny królowej Elżbiety II.

Pierwsze osoby ustawiały się w kolejce już w poniedziałek. Trumna z ciałem królowej została przetransportowana z Pałacu Buckingham do Pałacu Westminsterskiego, siedziby brytyjskiego parlamentu, w środę po południu. Ludzie zaczęli być wpuszczani do Westminster Hall w środę o godz. 18:00 czasu polskiego.

Westminster Hall będzie otwarty dla chcących pożegnać królową do godz. 7:30 czasu polskiego w poniedziałek.