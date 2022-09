„To na pewno historyczna chwila. Niecodziennie mamy do czynienia z pogrzebem monarchy. Królowa była symbolem, a symbole mają to do siebie, że mogą znaczyć wiele rzeczy. Symbole nigdy nie są jednoznaczne. Dla jednych była symbolem ich życia, może też być symbolem dawnego, przeszłego świata, może też być symbolem jedności monarchii brytyjskiej i państwa brytyjskiego” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM dr Michał Garapich, antropolog, wykładowca Uniwersytetu Roehampton, od 20 lat mieszkający w Londynie.