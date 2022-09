Christina Heerey, pracownik Royal Air Force, była ostatnią osobą, która oddała hołd królowej Elżbiecie II. Heerey stała dwa razy w kolejce do trumny z ciałem zmarłej monarchini.

Jak powiedziała portalowi plymouthherald.co.uk, "poczułam się bardzo wyróżniona móc to dziś zrobić".

Heerey oddała hołd królowej w niedzielne popołudnie o 17:15, jednak - jak mówiła - nie uhonorowała królowej Elżbiety w taki sposób, w jaki chciała.

Stanęłam na końcu kolejki i pozostałam na jej końcu - mówiła Heerey. Jak powiedziała, hołd zmarłej monarchini oddała o godzinie 1:15 w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Kolejka dla osób chcących przejść w Westminster Hall obok trumny królowej Elżbiety II została zamknięta przed północą.

Ile osób oddało hołd królowej Elżbiecie II?

Oficjalne wystawienie na widok publiczny trumny z ciałem brytyjskiej królowej Elżbiety II zakończyło się w poniedziałek o godz. 6:30 czasu londyńskiego (godz. 7.30 w Polsce).

Po wystawieniu w środę trumny na widok publiczny szacowano, że hołd w ten sposób będzie chciało oddać królowej nawet 750 tys. osób, ale dotychczas nie podano żadnych liczb, ile osób faktycznie przeszło przez Westminster Hall.

W większości przypadków, aby wejść do Westminster Hall, wierni musieli czekać w kolejce kilkanaście godzin. Około północy z niedzieli na poniedziałek zamknięto możliwość dołączania do kolejki przez nowe osoby, aby uniknąć sytuacji, w której nie zdążyłyby wejść do środka przed zamknięciem Westminster Hall.