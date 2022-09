„To jest koniec długiej, trudnej epoki dla Wielkiej Brytanii i anglojęzycznego porządku światowego. Koronacja Elżbiety II odbyła się w 1952 roku, a Wielka Brytania była wtedy imperium. Połowa Afryki była brytyjska, duża część Azji. U szczytu swojej potęgi Imperium Brytyjskie to była 1/6 świata” - powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM dr Marcin Zaborowski, były szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, komentując pogrzeb królowej Elżbiety II.

Pytany o przyszłość Zjednoczonego Królestwa, ekspert stwierdził, że może się ono rozpaść. 70 procent Szkotów głosowało przeciwko brexitowi. W referendum niepodległościowym głosowali za pozostaniem w Wielkiej Brytanii, ale było to przed brexitem. Tendencje proeuropejskie w Szkocji są bardzo widoczne. Na pewno teraz łatwiej jest dzielić Wielką Brytanię po brexicie, bo kraj się podzielił w swoim stosunku do Unii Europejskiej. Dodajmy do tego, że osoba królowej cieszyła się szacunkiem w całym kraju - stwierdził.

Przewidując, jak może wyglądać panowanie Karola, Zaborowski stwierdził: Co do księcia Karola - ten szacunek będzie bardziej kwestionowalny i trudniejszy. Duża część Szkotów i Walijczyków jest republikańska, nie ma wielkiego przywiązania do monarchii, ale lubili tę królową. Karol tego rodzaju pozytywnych emocji nie będzie budził - zwrócił uwagę.

Rodzina królewska jest ostoją kontynuacji, stabilności, czegoś przewidywalnego w tym świecie, który się tak bardzo dla Brytyjczyków zmienił. Skończyła się zimna wojna, teraz zaczyna się na nowo, po drodze była Partia Konserwatywna, okres Thatcher, który kompletnie przeorał gospodarkę brytyjską, strajki, terroryzm w Irlandii Północnej. To jest ten okres, w którym kraj traci imperium, kraj przestaje być światową potęgą, staje się krajem niezbyt odmiennym od Włoch, Niemiec - dodał gość Krzysztofa Berendy.