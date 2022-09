Brytyjczycy żegnają najdłużej panującą w ich kraju królową – Elżbietę II. Uroczystości w Londynie, ale i w całym kraju relacjonują specjalni wysłannicy RMF FM – Mateusz Chłystun i Bogdan Frymorgen.

W Green Park – jednym z królewskich parku w Londynie – pojawiło się wiele kwiatów od Brytyjczyków, którzy chcieli oddać hołd Elżbiecie II. / YOAN VALAT / PAP/EPA

W Londynie zaplanowano dziś kolejne uroczystości żałobne po śmierci Elżbiety II. Królowa zmarła w czwartek 8 września w wieku 96 lat. Na tronie zasiadała od 1952 r. - dłużej niż jakikolwiek monarcha w historii kraju. Po śmierci monarchini tron przejął jej syn - Karol III.

Najważniejsze uroczystości w Londynie odbędą się po południu. Krótko po tym, jak trumna z ciałem zmarłej monarchini dotrze na pokładzie samolotu Royal Air Force do brytyjskiej stolicy, ulicami miasta w stronę Pałacu Buckingham ruszy przemarsz. Jej trasa będzie przebiegała m.in. przez Trafalgar Square czy The Mall - reprezentacyjną aleję prowadzącą do Pałacu Buckingham.

Cytat Stolica Wielkiej Brytanii nie żyje jednak tylko żałobą po zmarłej monarchini. Wystarczy oddalić się o kilka ulic od Pałacu Buckingham, aby zobaczyć, jak londyńczycy pędzą do pracy do centrum. Wczoraj wieczorem bary i restauracje nad Tamizą były pełne gości. O śmierci monarchini i obowiązkach jej następcy Karola III, a także oraz o tym, co dziś będzie działo się w brytyjskiej stolicy przypominają tytuły porannej prasy, rozdawanej przy wejściu do metra. Mamy nowego króla - wykrzykiwał do przechodniów mężczyzna, który rozdawał te gazety. relacjonuje dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun

Cztery dni na pożegnanie

Jutro trumna z ciałem Elżbiety II zostanie przeniesiona do Pałacu Westminsterskiego, gdzie będzie wystawiona na widok publiczny od godz. 17 w środę do 6:30 w dnia pogrzebu monarchini, czyli 19 września. Uroczystość jest zaplanowana na godz. 11. londyńskiego czasu w Opactwie Westminsterskim. Później trumna z ciałem Elżbiety II zostanie złożona - już tylko w obecności najbliższej rodziny - w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze.

Cytat Przy Pałacu Buckingham pojawiły się barierki. Niektóre ulice są zamknięte. Wytyczona została trasa, wzdłuż której ustawiać się będzie kolejka. Już teraz mowa o 8 godzinach czekania, ale zależy to od liczby ludzi, którzy zechcą oddać hołd Elżbiecie II. Tylko spoza Londynu ma przyjechać około miliona osób. Ludzie, którzy zechcą pożegnać się z monarchinią, mają na to cztery pełne dni. Przy wejściu zostaną prześwietleni, jak na lotnisku - żadnego robienia zdjęć, ani kręcenia filmów. Trzeba będzie zachować całkowitą ciszę. relacjonuje dziennikarz RMF FM Bogdan Frymorgen

Początek panowania nowego króla

Brytyjczycy przygotowują się do pogrzebu Elżbiety II, ale i z uwagą obserwują początek panowania nowego króla - Karola III. To dla monarchy okres wytężonej pracy. Dziś król uda się do Irlandii Północnej, gdzie tak jak wczoraj w Szkocji, odbierze od polityków kondolencje i zapewni ich o swym oddaniu koronie i dożywotniej służbie.

Karol III będzie miał jednak nieco utrudnione działanie, bo Ulster nie posiada funkcjonującego rządu. Od miesięcy jest w politycznej próżni. Ta brytyjska prowincja to region szczególnej troski dla premier Liss Truss i dla Karola III. Ambicje prozjednoczeniowe nigdy nie zostały tam uśpione. Można sobie tylko wyobrazić jakim wstrząsem dla monarchii byłoby połączenie północy wyspy z Republiką Irlandii - komentuje Bogdan Frymorgen.