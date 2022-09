Niezwykłą pamiątką mogą pochwalić się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie. Rok temu wysłali list do królowej Elżbiety II i - czego się kompletnie nie spodziewali - dostali odpowiedź prosto z Pałacu Buckingham.

List z Pałacu Buckingham / Szkoła Podstawowa nr 10 w Szczecinie / Materiały prasowe

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 10 pod koniec zeszłego roku dostali list od królowej Elżbiety II. Była to odpowiedź na ich list, który wysłali w ramach projektu na lekcji z języka angielskiego.

Uczniowie klasy 4a i 4b wysłali do Londynu m.in. własnoręczne portrety Elżbiety II oraz jej ulubionych psów.

/ Materiały prasowe

Wielką niespodzianką była odpowiedź, którą otrzymali prosto z Pałacu Buckingham. Królowa, za pośrednictwem jednej z dam dworu, wyraziła gorące podziękowania za ich listy i rysunki. Uczniowie otrzymali także ulotki o życiu Elżbiety II i pałacu Buckingham.

Ekscytacja była olbrzymia, czwartoklasiści byli rozentuzjazmowani, kiedy rzeczywiście zobaczyli ten list, ja jeszcze specjalnie czekałem z otwarciem do zajęć, żebyśmy to mogli wszyscy razem zobaczyć, wspólnie przeżyć. No i minęło te kilka miesięcy, stało się co się stało. Dzisiaj już spotykam się piątoklasistami i oni do mnie mówią - Panie Pawle, dobrze, że zdążyliśmy - opowiadał reporterce RMF FM , Paweł Szulc, nauczyciel angielskiego i pomysłodawca wysłania korespondencji do Jej Królewskiej Mości.



/Szkoła Podstawowa nr 10 w Szczecinie /Materiały prasowe

Elżbieta II zmarła 8 września 2022 roku w Balmoral w Szkocji w wieku 96 lat. Zasiadała na tronie od 1952 roku. Była najdłużej panującą monarchinią w historii brytyjskiej Korony. Po jej śmierci nowym królem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej został jej najstarszy syn, 73-letni Karol. Jest on najstarszym monarchą wstępującym na tron w brytyjskiej historii.