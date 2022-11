Nie doszedł do skutku ostatni sparing piłkarskiej reprezentacji Kostaryki przed mistrzostwami świata w Katarze. Federacja tego kraju w ostatniej chwili odwołała spotkanie z Irakiem w Basrze.

Kibice Kostaryki / Shutterstock

Według stacji ESPN ekipa kostarykańska, która jechała autokarem z Kuwejtu do Iraku, nie została wpuszczona do tego kraju po tym, jak odmówiła oddania paszportów do ostemplowania, gdyż taka rzekomo była umowa z rządem irackim.

Federacja iracka (IFA) w komunikacie zaznaczyła, że dopełniła wszystkie warunki i formalności uzgodnione ze stroną kostarykańską, w tym dotyczących zapewnienie bezpieczeństwa. Jak dodała, oferowała również przelot gościom z Kuwejtu do Iraku, ale ci nie wyrazili chęci.

"W związku z powyższym mecz został odwołany, gdyż strona kostarykańska nalegała, by go nie rozgrywać" - zaznaczono i dodano, że związek zbada kwestie prawne i ewentualnie będzie się domagać odszkodowania.

Ponieważ Kostarykanie nie dotarli do Basry, reprezentacja Iraku podzieliła się na dwie drużyny i rozegrała wewnętrzny sparing. Federacja zapowiedziała, że nabywcom biletów zwróci pieniądze.