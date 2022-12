Paulo Bento zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Korei Południowej. Portugalczyk poinformował o tym po przegranym 1:4 meczu z Brazylią w 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze.

Bento zastrzegł jednak, że decyzję podjął już kilka miesięcy temu i nie ma ona związku z tym, co wydarzyło się na boiskach Kataru.

Właśnie to ogłosiłem piłkarzom i prezesowi (koreańskiej federacji - przyp. red.). To była decyzja podjęta we wrześniu. Podziękowałem im za wszystko, co zrobili - oświadczył Bento na konferencji prasowej po meczu z Brazylią.

Jestem zadowolony i dumny, że byłem ich menedżerem przez ponad cztery lata. Teraz zamierzam odpocząć i zobaczyć, co będzie dalej - dodał 53-letni Bento, były piłkarz Benfiki i Sportingu Lizbona.

