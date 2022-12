Korea Południowa pokonała Portugalię 2:1 i awansowała do fazy pucharowej mistrzostw świata w Katarze. Decydującego gola w doliczonym czasie gry strzelił Hee-Chan Hwang. Choć piłkarze z Azji zakończyli rywalizację grupową z takim samym dorobkiem punktowym co Urugwajczycy, to okazali się lepsi dzięki korzystniejszemu bilansowi bramkowemu.