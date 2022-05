Dziś kolejny dzień matur. Niektórzy abiturienci zmierzą się z egzaminem z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Po południu chętni przystąpią do matury z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym należy do przedmiotów dodatkowych - to oznacza, że nie każdy musi do niej przystępować, choć chętnych jest wielu. Nic dziwnego, bo zdany egzamin otwiera furtkę na wiele kierunków studiów, takich jak np. filologia polska, filozofia, historia sztuki czy dziennikarstwo i komunikacja społeczna.



W tym roku chęć przystąpienia do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało około 70 tys. osób. Zmagania rozpoczną się o godzinie 9:00. Zdający będą mieli 180 minut na napisanie wypracowania na jeden z dwóch podanych tematów. Tekst powinien mieć minimum 300 słów.

Ponieważ wspomniany egzamin należy do przedmiotów dodatkowych, to nie ma obowiązku zdania go na minimum 30 proc., tak jak np. w przypadku matury z j. polskiego na poziomie podstawowym. Maturzysta otrzyma zatem świadectwo dojrzałości, nawet jeśli nie zdobędzie żadnego punktu z j. polskiego na poziomie rozszerzonym - pod warunkiem, że zda maturę z podstawowych przedmiotów.

Z kolei o godzinie 14:00 chętni maturzyści przystąpią do egzaminu z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Do ilu egzaminów maturzysta musi przystąpić?

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym. Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Najczęściej wybieranym przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest angielski. Na drugim miejscu znalazła się matematyka.

W tym roku abiturienci nie muszą przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.