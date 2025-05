Trwa maturalny maraton. Dziś, 6 maja maturzyści zmierzyli się z egzaminem z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu odbędą się z kolei egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. Arkusze egzaminacyjne z matematyki na poziomie podstawowym Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować po południu. Znajdziecie je także na naszej stronie, gdzie chwilę później opublikujemy też propozycje odpowiedzi przygotowane przez eksperta.

Tegoroczni maturzyści / Lech Muszyński / PAP

W poniedziałek (5 maja) ruszyły tegoroczne matury. Tego dnia maturzyści przystąpili do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym, który zależnie od formuły (2023 lub 2015) testu trwał 240 albo 170 minut.

Arkusze egzaminacyjne z polskiego na poziomie podstawowym rozwiązywane w poniedziałek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała po południu.

Czas na matematykę

Wtorek to drugi dzień egzaminów, tym razem uczniowie sprawdzili swoją wiedzę z matematyki.

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym był przeprowadzany dla większości uczniów zgodnie z obowiązującą Formułą 2023. To jeden z obowiązkowych egzaminów maturalnych, który dla wielu uczniów bywa największym wyzwaniem.

Struktura egzaminu - matematyka podstawowa 2025

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym rozpoczął się o godz. 9:00 i trwał 180 min.

Składał się z:

zadań zamkniętych , w tym typu prawda/fałsz ,

, w tym typu , zadań otwartych wymagających krótkich odpowiedzi i przedstawienia toku rozumowania.

Za rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 50 pkt. Zakres tematyczny obejmował m.in.:

algebrę,

geometrię,

analizę matematyczną,

statystykę i rachunek prawdopodobieństwa.

Egzamin sprawdza nie tylko wiedzę, ale także umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów matematycznych.

Jak zdać maturę z matematyki?

Aby zdać egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym, należy uzyskać minimum 30 proc. pkt, czyli co najmniej 15 pkt z 50 możliwych.

W przypadku niezdania egzaminu, uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu.

Matura z matematyki jest egzaminem obowiązkowym i jej niezdanie oznacza niezdanie całej matury. Co więcej, wynik z matematyki na poziomie podstawowym często jest brany pod uwagę przy rekrutacji na studia wyższe - liczy się on do ogólnej puli punktów w procesie rekrutacyjnym.



Jakie egzaminy maturalne odbędą się w kolejnych dniach?

7 maja rano odbędą się egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Z kolei po południu przeprowadzony zostanie egzamin z matematyki w języku obcym zdawany przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (rozpocznie się o 14.00) oraz egzamin z geografii w języku obcym zdawany przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (rozpocznie się o 15.35).

8 maja rano odbędą się egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Po południu zaplanowano egzamin z historii muzyki.

9 maja rano odbędzie się egzamin maturalny z biologii, a po południu z filozofii.

Sesja pisemnych maturalnych egzaminów potrwa do 22 maja.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca.



/ Maciej Zieliński / PAP

