Przygotowania do matury 2025 to nie tylko nauka w szkole, ale także coraz częściej dodatkowe korepetycje. Jakie są średnie ceny za godzinę lekcji z najpopularniejszych przedmiotów? Ile kosztują korepetycje maturalne z języka polskiego, matematyki czy angielskiego? Sprawdzamy najnowsze dane.

Średnia cena za godzinę korepetycji maturalnych z języka polskiego, matematyki i angielskiego wynosi około 70 zł, jednak za przedmioty ścisłe, potrzebne na studia medyczne lub techniczne, trzeba zapłacić znacznie więcej.

Ceny korepetycji różnią się w zależności od miasta - najdrożej jest m.in. w Warszawie i Szczecinie, najtaniej w Zielonej Górze, Toruniu, Lublinie i Rzeszowie.

Oprócz korepetycji, maturzyści mogą korzystać ze specjalnych kursów przygotowujących do matury 2025, organizowanych przez uczelnie wyższe.

Według analizy serwisu e-korepetycje.net, średnia cena za godzinę korepetycji maturalnych z języka polskiego, matematyki lub języka angielskiego wynosi około 70 zł. Serwis przeanalizował ponad 41 tys. ogłoszeń z 30 największych miast w Polsce, uwzględniając zarówno zajęcia stacjonarne, jak i online.

Średnie ceny za 60 minut korepetycji maturalnych z wybranych przedmiotów:

Język polski - 69,73 zł

Matematyka - 70,84 zł

Język angielski - 68,92 zł

Język niemiecki - 67,57 zł

Historia - 63,02 zł

Fizyka - 85,52 zł

Chemia - 78,96 zł

Biologia - 75,73 zł

Uczniowie więcej płacą za korepetycje z przedmiotów ścisłych, które są wymagane na studia medyczne lub techniczne. Zajęcia na poziomie akademickim mogą kosztować nawet kilkaset złotych za spotkanie. W serwisie są też znacznie tańsze oferty lub propozycje wymiany (np. mój angielski za twój niemiecki).

Różnice w cenach korepetycji w miastach

Ceny korepetycji maturalnych różnią się w zależności od miasta. Najwięcej za lekcje języka polskiego zapłacą uczniowie w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie - ponad 78 zł za godzinę. Najniższe ceny obowiązują w Zielonej Górze i Toruniu - około 62 zł.

W przypadku matematyki najwyższe stawki są w Szczecinie i Warszawie (ok. 75 zł), a najniższe w Lublinie i Rzeszowie (ok. 65 zł). Korepetycje z angielskiego kosztują od 63 zł w Olsztynie do 76,5 zł w Warszawie.

Kursy przygotowujące do matury 2025

Korepetycje to nie jedyna forma wsparcia dla maturzystów. Uczelnie, takie jak Uniwersytet Śląski, organizują specjalne kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego 2025, m.in. Intensywne Kursy Maturalne, Szybkie Powtórki Maturalne czy Weekendowe Powtórki Maturalne.

Egzamin maturalny 2025 - najważniejsze informacje

Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są także dwa egzaminy ustne: z polskiego i języka obcego.

Dodatkowo, uczniowie muszą przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym (przedmiot dodatkowy). Chętni mogą zdawać maksymalnie pięć dodatkowych egzaminów rozszerzonych.

Najczęściej wybierane przedmioty na maturze 2025

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że najczęściej wybieranym przedmiotem na poziomie rozszerzonym jest język angielski, następnie matematyka i geografia. Popularne są także: język polski, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, fizyka i informatyka.

Warunki zdania matury 2025

Aby zdać maturę, należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym. Przedmioty dodatkowe nie mają progu zaliczeniowego - ich wyniki są brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia.

Terminy matury 2025

- Sesja główna: 5-24 maja 2025 (egzaminy pisemne: 5-22 maja, ustne: 9-24 maja)

- Sesja dodatkowa: 3-17 czerwca 2025 (egzaminy pisemne: 3-17 czerwca, ustne: 9-11 czerwca)

W 2025 roku do egzaminu maturalnego przystąpi ok. 275 tys. tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, a także absolwenci z wcześniejszych roczników.