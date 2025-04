​W czwartek uczniowie rozpoczynają przerwę świąteczną, która potrwa sześć dni - do wtorku, 22 kwietnia. W kolejnych tygodniach uczniowie będą mieć jeszcze wiele dni wolnych od nauki. W dodatkowe dni wolne szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Uczniowie podczas zajęć sportowych - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach" - tak mówi rozporządzenie ministra edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego. Oznacza to, że w tym roku szkolnym dni wolne od nauki związane z Wielkanocą rozpoczynają się 17 kwietnia, czyli w Wielki Czwartek, a ostatnim dniem przerwy jest 22 kwietnia, czyli wtorek po Poniedziałku Wielkanocnym.

Kilka dni później, w piątek 25 kwietnia, rok szkolny kończą tegoroczni maturzyści. Dla pozostałych uczniów rok szkolny skończy się 27 czerwca (zasada mówi, ze musi to nastąpić w najbliższy piątek po 20 czerwca).

Dni ustawowo wolne od nauki

W najbliższych tygodniach uczniów czekają kolejne dni ustawowo wolne od nauki: 1 maja, który przypada w tym roku w czwartek, i Boże Ciało obchodzone w tym roku 19 czerwca. 3 maja w tym roku przypada w sobotę. Dzięki wykorzystaniu tzw. dni do dyspozycji dyrektora szkoły część uczniów nie będzie miała lekcji też 2 maja i 20 czerwca, czyli w piątek po Bożym Ciele.

Dni do dyspozycji dyrektora szkoły to dni wolne od lekcji, które mogą być ustalone np. w dni egzaminów zewnętrznych (egzamin ósmoklasisty, matura, egzaminy zawodowe), w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki albo potrzebami społeczności lokalnej.

Egzamin ósmoklasisty w tym roku przeprowadzony będzie 13-15 maja (wtorek - czwartek). Z kolei obowiązkowe dla wszystkich maturzystów egzaminy pisemne, czyli język polski, matematyka i język obcy na poziomie podstawowym, 5-7 maja (poniedziałek - środa).

Dni do dyspozycji dyrektora

W szkołach podstawowych w roku szkolnym jest maksymalnie 8 dni do dyspozycji dyrektora szkoły, w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach policealnych i centrach kształcenia zawodowego) - maksymalnie do 10 dni, a w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy - maksymalnie do 4 dni.

O terminach wykorzystania tych dni decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w razie jej braku - rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Ustalone terminy dla danego roku szkolnego muszą zostać do 30 września podane do wiadomości nauczycielom, rodzicom i uczniom.

W dodatkowe dni wolne szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych i poinformowania rodziców o możliwości przyjścia do szkoły i udziału w nich ich dzieci.