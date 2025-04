Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym w 2025 roku zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującą Formułą 2023. To jeden z obowiązkowych egzaminów maturalnych, który dla wielu uczniów bywa największym wyzwaniem. Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące terminów, struktury egzaminu, wymagań koniecznych do zdania, a także znaczenia wyniku z matematyki w procesie rekrutacji na studia.

Uczniowie przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego z matematyki / Darek Delmanowicz / PAP

Harmonogram egzaminu maturalnego z matematyki 2025

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikowała już oficjalne daty egzaminów maturalnych w 2025 r. Matura z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się:

Termin główny : wtorek, 6 maja 2025 r. o godzinie 9:00 ,

: wtorek, o godzinie , Termin dodatkowy: 4 czerwca 2025 r.

Termin poprawkowy: 19 sierpnia 2025 r.

Wszystkie egzaminy odbędą się w szkołach, do których uczęszczali abiturienci.

Struktura egzaminu - matematyka podstawowa 2025

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym potrwa 180 min. Składa się z:

zadań zamkniętych , w tym typu prawda/fałsz ,

, w tym typu , zadań otwartych wymagających krótkich odpowiedzi i przedstawienia toku rozumowania.

Za rozwiązanie wszystkich zadań można uzyskać maksymalnie 50 pkt. Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

algebrę,

geometrię,

analizę matematyczną,

statystykę i rachunek prawdopodobieństwa.

Egzamin sprawdza nie tylko wiedzę, ale także umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów matematycznych.

Jak zdać maturę z matematyki?

Aby zdać egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym, należy uzyskać minimum 30 proc. pkt, czyli co najmniej 15 pkt z 50 możliwych. W przypadku niezdania egzaminu, uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu.

Wyniki zostaną ogłoszone:

dla matury majowej - 8 lipca 2025 r.

dla poprawkowej - 10 września 2025 r.

Znaczenie wyniku z matematyki w rekrutacji na studia

Matura z matematyki jest egzaminem obowiązkowym i jej niezdanie oznacza niezdanie całej matury.

Co więcej, wynik z matematyki na poziomie podstawowym często jest brany pod uwagę przy rekrutacji na studia wyższe - liczy się on do ogólnej puli punktów w procesie rekrutacyjnym.

Przygotowanie do egzaminu

CKE udostępnia informatory, analityczne wymagania egzaminacyjne oraz arkusze maturalne z poprzednich lat, które mogą być dużym wsparciem w przygotowaniach. Regularna praktyka, praca z arkuszami i rozwiązywanie zadań typowych dla matury z matematyki to klucz do sukcesu.

Dla przykładu, w 2024 roku zdawalność egzaminu z matematyki wyniosła 89 proc., a średni wynik to 63 proc. pkt wśród zdających według Formuły 2023.