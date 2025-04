Język polski to jeden z tych przedmiotów, z którymi muszą się zmierzyć wszyscy maturzyści w naszym kraju. Jak wyglądają egzaminy? Kiedy się odbędą? Co trzeba zrobić, by zdać maturę z języka polskiego? Wszystkie najważniejsze informacje zebraliśmy dla Was w tym artykule.

Matura z języka polskiego: Terminy egzaminów Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 5 maja o godz. 9. Z poziomem rozszerzonym maturzyści zmierzą się 21 maja - również o godz. 9. Ustne egzaminy maturalne z języka polskiego będą odbywać się w dniach 9-24 maja, według harmonogramów ustalonych przez szkolnych przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Jeśli ktoś nie będzie mógł podejść do matury z języka polskiego w pierwszym terminie, może skorzystać z terminu dodatkowego. W przypadku pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym to 3 czerwca (godz. 9). Egzamin na poziomie rozszerzonym w terminie dodatkowym odbędzie się 13 czerwca (godz. 9). Ustne egzaminy z języka polskiego w terminie dodatkowym będą odbywać się w dniach 9-11 czerwca. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego. Język polski na maturze: Czas trwania egzaminów Ile czasu mają maturzyści na zmierzenie się z językiem polskim na maturze? Z materiałów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że limity są inne dla matury w Formule 2023 i Formule 2015. Uczniowie zdający maturę z języka polskiego w Formule 2023 mają 240 minut na zmierzenie się z egzaminem na poziomie podstawowym. Składa się on z trzech części - to język polski w użyciu, test historycznoliteracki i wypracowanie. Na maturę z języka polskiego w Formule 2023 na poziomie rozszerzonym przewidziano 210 minut. Jak wygląda czas egzaminów maturalnych z języka polskiego w Formule 2015? To 170 minut na poziom podstawowy (test oraz wypracowanie) i 180 minut na poziom rozszerzony. Jak wygląda ustna matura z języka polskiego? Ustne egzaminy z języka polskiego delikatnie się różnią w zależności od tego, czy mówimy o Formule 2023 czy Formule 2015. Jak to wygląda w szczegółach? "Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego w Formule 2023 jest przeprowadzana z wykorzystaniem zestawów zadań. Każdy zestaw składa się z dwóch zadań" - wyjaśnia Centralna Komisja Egzaminacyjna. Zadanie pierwsze pochodzi z puli zadań jawnych - sprawdza znajomość lektury obowiązkowej. Zadania z tej puli można znaleźć tutaj. Drugie zadanie nie jest wcześniej ujawniane. "Zawiera tekst literacki lub jego fragment albo inny tekst kultury, w tym materiał ikonograficzny lub jego fragment" - czytamy w materiałach CKE. Jak wygląda ustna matura z języka polskiego w Formule 2015? Uczeń dostaje zadanie z niejawnej puli. "Zadanie zawiera tekst literacki lub jego fragment albo inny tekst kultury, w tym materiał ikonograficzny lub jego fragment" - informuje CKE. Jakie zadania z polskiego sprawiają największą trudność maturzystom? W opublikowanej pod koniec marca diagnozie przygotowania uczniów liceów i techników do egzaminu maturalnego opracowanej przez CKE na podstawie egzaminów próbnych wskazano m.in., z czym uczniowie w grudniu mieli problemy oraz z jakimi zadaniami radzą sobie dość dobrze. Jeśli chodzi o egzamin próbny z języka polskiego, to z diagnozy wynika, że trudne bądź bardzo trudne dla przyszłych maturzystów okazały się zadania sprawdzające: tworzenie notatki syntetyzującej, rozpoznawanie związku problematyki utworu z programem epoki literackiej, konieczność podania przykładów z utworów literackich wspierających wyjaśnienie danego zagadnienia, przetwarzanie i porównywanie informacji zawartych we fragmentach różnych utworów, tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania) w zakresie kompetencji literackich i kulturowych oraz różnorodności i poprawności środków językowych.