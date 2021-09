W 2020 r. przy spalaniu paliw kopalnych na całym świecie wyemitowano 31,5 gigaton (Gt) dwutlenku węgla - informuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE). Z powodu pandemii Covid-19 globalna emisja spadła o 5,8 proc. w stosunku do 2019 r., ale w 2021 znów zaczyna rosnąć. Około jedną trzecią CO2 na świecie wytwarzają Chiny.

Według Global Carbon Project Polska znajdowała się w 2019 r. na dwudziestym miejscu listy krajów wytwarzających najwięcej CO2, z 323 Mt emisji (zdjęcie ilustracyjne). / Pixabay

Podczas pandemii spadek emisji CO 2 był większy niż spadek zapotrzebowania na energię, co było możliwe dzięki rosnącemu udziałowi energii ze źródeł odnawialnych w światowej energetyce - pisze MAE.

Agencja alarmuje jednak, że mimo tego średnia koncentracja CO 2 w atmosferze osiągnęła nienotowany wcześniej w ostatniej historii poziom 412,5 cząsteczek na milion cząsteczek powietrza (ppm). Stężenie CO 2 w atmosferze jest więc o około połowę większe niż przed rewolucją przemysłową.



Zgodnie z przewidywaniami MAE, w 2021 r. globalna emisja CO 2 wynikająca ze spalaniu paliw kopalnych wzrośnie o 4,8 proc. Nie osiągnie jednak poziomu z 2019 r. Szacunki Agencji przewidują, że za wzrost emisji odpowiada przede wszystkim zwiększone spalanie węgla i gazu. Transport morski i lotniczy wciąż nie wróciły do stanu sprzed pandemii, dlatego na świecie również w 2021 r. zużyje się mniej ropy naftowej niż w 2019 r. - tłumaczy MAE.



Chiny liderem

Gospodarki krajów rozwijających się i rynków wschodzących odpowiadają za ponad dwie trzecie światowej emisji CO 2 , podczas gdy udział krajów rozwiniętych ulega stałemu, strukturalnemu spadkowi (mimo popandemicznego odbicia o 4 proc. w 2020 r.) - informuje MAE w raporcie "Globalny Przegląd Energetyczny 2021".



Największym emitentem CO 2 na świecie pozostają Chiny, które w 2006 r. wyprzedziły znajdujące się wówczas na pierwszym miejscu USA. W 2019 r. emisja Chin wyniosła 10,1 Gt (według organizacji Global Carbon Project), czyli około jednej trzeciej emisji CO 2 na całym świecie.



Udział Chin w globalnej emisji dynamicznie rósł w ostatnich dekadach. W 1975 r., gdy na całym świecie wytwarzano 16,9 Gt, Chiny po raz pierwszy wyemitowały ponad gigatonę CO 2 i prześcignęły pod względem emisji Japonię. W 1989 r. Chiny wyprodukowały więcej CO 2 niż ZSRR, w 2002 r. prześcignęły pod względem emisji Unię Europejską.



Według MAE emisja CO 2 w Chinach urośnie w 2021 r. o 6 proc., a większość tego wzrostu (70 proc.) będzie spowodowana spalaniem węgla. W Chinach pomimo szybkiego wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, elektrownie węglowe wytworzyły w 2021 r. o 330 TWh energii więcej niż w 2019 r. (wzrost o 7 proc.) - zauważa Agencja.



Kto i ile emituje?

Drugim największym emitentem pozostają USA. W 2019 spalanie paliw kopalnych w tym kraju spowodowało wyemitowanie 5,2 Gt CO 2 . MAE zauważa jednak, że emisje w tym kraju wciąż nie wrócą do poziomu z 2019 r. i w 2021 r. będą o 20 proc. mniejsze niż w 2005 r.



W całej Unii Europejskiej w 2019 r. wyemitowano 2,9 Gt CO 2 , w Indiach - 2,6, Gt, w Rosji - 1,6 Gt, w Japonii 1,1 Gt. Według Global Carbon Project Polska znajdowała się w 2019 r. na dwudziestym miejscu listy krajów wytwarzających najwięcej CO 2 , z 323 Mt emisji.



Z przygotowanego przez portal Our World in Data zestawienia pokazującego roczną emisję CO 2 w tonach w przeliczeniu na mieszkańca w 2017 r. wynika, że najwięcej dwutlenku węgla na osobę emitują państwa Zatoki Perskiej. Wartość dla Kataru wynosiła 38 ton na osobę, dla Kuwejtu - 25, dla Bahrajnu - 21.



Na każdego mieszkańca ziemi w 2017 r. przypadało średnio 4,73 emitowanych ton CO 2 . Dla Chin ten wskaźnik wynosił 7,1, dla USA - 16, dla UE - 8,2, dla Indii - 1,9, dla Rosji 11,5, dla Japonii - 8,7, dla Polski - 8,5.