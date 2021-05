Mamy 6 047 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 453 pacjentów z Covid-19. Od dziś osoby w wieku od 25 do 27 lat mogą rejestrować się na szczepienia. Podano dotąd w sumie 13 034 348 zastrzyków ze szczepionką przeciw Covid-19. Korzyści ze szczepionki firmy Johnson & Johnson w zapobieganiu Covid-19 przewyższają ryzyko skutków ubocznych - oświadczyła Europejska Agencja Leków. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) awaryjnie dopuściła do użytku szczepionkę przeciw Covid-19 chińskiej firmy Sinopharm. To pierwsza zaaprobowana przez WHO szczepionka na koronawirusa niewyprodukowana na Zachodzie. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u 155 mln ludzi na świecie, a ponad 3,24 mln zakażonych zmarło. Najważniejsze informacje na temat walki z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

18:44 WHO o letnich igrzyskach

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ma nadzieję, że Igrzyska Olimpijskie będą mogły odbyć się w Japonii tego lata, lecz należy przeprowadzić ocenę, jak najlepiej zarządzać ryzykiem pandemii Covid-19 - powiedział ekspert organizacji Mike Ryan.



Ryan określił japońskie władze jako "wysoce kompetentne" w podejmowaniu decyzji dotyczących organizacji igrzysk, w warunkach unikania skupisk ludzkich, które mogłyby doprowadzić do dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa.



Rząd Japonii przedłużył dziś stan wyjątkowy z powodu pandemii Covid-19 w Tokio i trzech innych prefekturach do końca maja i rozszerzył go na kolejne dwie prefektury. Liczba zakażeń wciąż szybko rośnie, zwłaszcza w miastach - ocenił premier Yoshihide Suga.



18:43 Wielka Brytania

Od 17 maja zniesiony zostanie dla mieszkańców Anglii zakaz wyjazdów zagranicznych bez ważnego, uzasadnionego powodu - ogłosił brytyjski minister transportu Grant Shapps.



Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rząd Wielkiej Brytanii oznaczył kraje kolorami: zielonym, żółtym i czerwonym. Od tej kategoryzacji zależy, ile testów trzeba będzie zrobić po powrocie oraz czy i jaki rodzaj kwarantanny odbyć. Na zielonej liście krajów, po przyjeździe z których nie trzeba będzie odbywać kwarantanny, znalazło się 12 państw i terytoriów, w tym Portugalia, Gibraltar i Izrael.



Polska, podobnie jak większość krajów Unii Europejskiej, została oznaczona kolorem żółtym, co oznacza, że po przyjeździe z niej trzeba będzie - tak jak dotychczas - wykonać dwa płatne testy na obecność koronawirusa i odbyć 10-dniową kwarantannę w domu.

18:42 Prof. Zasada o szczepieniach

Myślę, że zrobiliśmy już ogromny krok, ale żeby osiągnąć odporność zbiorową, musimy mieć zaszczepione przynajmniej 70 proc. społeczeństwa - tj. wszyscy dorośli, którzy nie mają przeciwskazań powinni się zaszczepić - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Aleksandra Zasada, kierownik zespołu badania Surowic i Szczepionek NIZP-PZH, komentując tempo szczepień w Polsce. Jak dodała próbuje zrozumieć osoby, które zaszczepić się nie chcą, ale jak przekonuje "jesteśmy w takiej sytuacji, że nie ma dla mnie uzasadnienia dla odmowy szczepienia".





18:12 WHO dopuszcza kolejną szczepionkę

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) awaryjnie dopuściła do użytku szczepionkę przeciw Covid-19 chińskiej firmy Sinopharm. To pierwsza zaaprobowana przez WHO szczepionka na koronawirusa niewyprodukowana na Zachodzie.



Jest to również pierwszy przypadek, gdy WHO awaryjnie zatwierdziła do użytku szczepionkę chińskiej produkcji na chorobę zakaźną.







18:11 Belgia

W ramach luzowania restrykcji przeciwepidemicznych dotyczących ograniczenia wolności przemieszczania się i kontaktów od soboty w Belgii będą mogły być otwarte ogródki barów i restauracji. Sklepy nocne mogą sprzedawać alkohol do godz. 22.00.





18:10 Niemcy

Polska już nie będzie dla Niemiec obszarem wysokiego ryzyka zakażenia się koronawirusem. To oznacza koniec obowiązku wykonywania testu na covid przed wjazdem do Niemiec.



17:25 Niemcy

Bundesrat przyjął rządowy plan zwolnienia osób zaszczepionych przeciw Covid-19 oraz ozdrowieńców z wielu obostrzeń epidemicznych. Oznacza to, że nowe zasady mogą wejść w życie już w weekend. W Niemczech co najmniej jedną dawkę szczepionki dostało ponad 26,2 mln osób, czyli 31,5 proc. ludności.



O odsetku zaszczepionej populacji poinformował minister zdrowia Jens Spahn. Jak dodał, 8,8 proc. mieszkańców kraju przyjęło już dwie dawki.

17:23 AstraZeneca

Alternatywna wobec produktu firmy AstraZenaca szczepionka przeciw Covid-19 powinna być zaoferowana wszystkim osobom poniżej 40. roku życia - zarekomendowała brytyjska Wspólna Komisja Szczepień i Immunizacji (JCVI).



17:22 Epidemia chorób skóry

Ponad dwie trzecie społeczeństwa może obecnie cierpieć na zapalenie skóry rąk z powodu rygorystycznego mycia rąk i używania preparatów na bazie alkoholu podczas pandemii Covid-19 - ogłoszono podczas sympozjum European Academy of Dermatology and Venerology (EADV) 2021.



15:05 Szczepionka Johnson & Johnson

Korzyści ze szczepionki firmy Johnson & Johnson w zapobieganiu Covid-19 przewyższają ryzyko skutków ubocznych - oświadczyła Europejska Agencja Leków. EMA zakończyła weryfikację zgłaszanych przypadków wystąpienia nietypowych zakrzepów krwi przy niskiej liczbie płytek po zastosowaniu tego preparatu.



13:54 Więzienia

Od 1 czerwca w zakładach karnych oraz aresztach śledczych planowane jest przywrócenie widzeń w reżimie sanitarnym - poinformowała Służba Więzienna. Czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny, a uczestniczyć w nim będzie mogła tylko jedna osoba.



Jak dodano, od 1 lipca planowane jest zwiększenie liczby osób mogących uczestniczyć w widzeniu z uwzględnieniem niepełnoletnich.

13:53 EMA

Europejska Agencja Leków (EMA) rozpoczęła przyspieszoną ocenę (rolling review) leku opartego na przeciwciałach klonalnych firm GlaxoSmithKline i Vir Biotechnology. Badania laboratoryjne sugerują, że środek działa przeciwko wszystkim groźnym wariantom koronawirusa.



12:59 Ukraina

Ukraina wyszła z trzeciej fali pandemii - uważa minister ochrony zdrowia tego kraju Maksym Stepanow. Od soboty na Ukrainie nie będzie już żadnego regionu w czerwonej strefie epidemicznej, dla której przewidziane są najostrzejsze restrykcje.

Na Ukrainie od początku pandemii zakażenie wykryto u ponad 2,1 mln ludzi. Zmarło ok. 45,8 tys. zainfekowanych. Poprzedniego dnia potwierdzono 8,4 tys. zakażeń i 379 zgonów, a za wyleczonych uznano ok. 19,5 tys. osób.

12:25 Włochy

Drugi tydzień z rzędu żaden włoski region nie jest już strefą wysokiego ryzyka zakażeń - wynika z monitoringu prowadzonego przez krajowy Instytut Służby Zdrowia. 15 regionów kraju to strefa średniego zagrożenia, a 6 - niskiego. To dane z najnowszego raportu.

W cotygodniowym podsumowaniu, o którym informuje w piątek Ansa, zwraca się uwagę na dalszą generalną poprawę sytuacji epidemicznej we Włoszech.

12:21 Brytyjska mutacja na Śląsku

Osoby, u których wykryto brazylijski wariant koronawirusa, choć mają status ozdrowieńców, przejdą dodatkowe badania. Nadzorem epidemiologicznym objęto też osoby, z którymi się kontaktowały. Chodzi o trzy przypadki brazylijskiej mutacji potwierdzone w województwie śląskim.





11:18 Szczepienia

W czwartek wykonano w Polsce ponad 400 tys. szczepień przeciw Covid-19, co jest nowym rekordem dziennym - wskazał w piątek szef KPRM i jednocześnie pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień Michał Dworczyk.

Najnowsze dane mówią, że podano dotąd w sumie 13 034 348 zastrzyków ze szczepionką przeciw Covid-19.





10:37 Wesela

Nawet najmłodsze dzieci będą uwzględniane w limitach wstępu na wesela i inne imprezy okolicznościowe. W nocy opublikowane zostało rządowe rozporządzenie zakładające wznowienie wesel od 15 maja. Przepisy określają liczbę gości np. weselnych - i nie przewidują wyjątków dot. dzieci. Dla organizatorów takich wydarzeń może to być dużym utrudnieniem.





10:36 Nowe dane

Mamy 6 047 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 453 pacjentów z Covid-19.





10:15 Szczepienia

Mamy wykonane 13 mln szczepień przeciwko Covid-19 - przekazał szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień Michał Dworczyk i dodał, że zarejestrowanych osób, w tym na drugą dawkę, jest ok. 20 mln.



10:15 Morderna

Amerykańska firma farmaceutyczna Moderna podała, że jej szczepionka przeciwko Covid-19 jest w 96 proc. skuteczna wśród młodzieży w wieku 12-17 lat - wynika z pierwszych badań klinicznych.

07:32 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach zdiagnozowano 414 188 nowych zakażeń koronawirusem, 3915 zainfekowanych osób zmarło - wynika z danych z piątku resortu zdrowia tego kraju. Jedynie w tym tygodniu w Indiach odnotowano 1,57 mln zakażeń i ponad 15,1 tys. zgonów.

Od wybuchu epidemii w Indiach zgłoszono 21,49 mln infekcji i 234 083 zgony w związku z Covid-19.

Ale piątkowe dane dotyczące nowych zakażeń są rekordowe od początku pandemii - zwraca uwagę anglojęzyczny dziennik "Times of India".





07:05 Hotele

Koniec lockdownu w turystyce. O północy działalność wznawiają hotele, które były zamknięte od 20 marca. Jak zauważa "Rzeczpospolita", straty hoteli opiewają na miliardy złotych. Część obiektów trafia na wyprzedaże.







06:46 Grecja

Polscy turyści od 19 kwietnia mogą wjeżdżać do Grecji, ale od 14 maja będzie to łatwiejsze. "Otwieramy cały sektor turystyczny i do tego czasu zniesiona zostanie znaczna część restrykcji wz. z epidemią" - zapowiedział minister turystyki Grecji Haris Theoharis.







06:19 Koronawirus u zwierząt

U 31 proc. domowych psów i 40 proc. kotów naukowcy wykryli SARS-CoV-2 po diagnozie ich właścicieli. Z wyższym ryzykiem infekcji wiązała się m.in. sterylizacja zwierzęcia. Tak mówi wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z Rio de Janerio.







05:55 San Marino

W szpitalu w San Marino zamknięto oddział dla chorych na Covid-19. Do domu wypisany został ostatni pacjent - podał miejscowy dziennik "Libertas". Miesiąc temu przebywało tam 40 chorych, a na intensywnej terapii nie było wolnego miejsca.

Ostatniej doby w San Marino, gdzie mieszka 33 tysiące osób, zanotowano jedno nowe zakażenie; siedem osób zostało uznanych za wyleczone.

05:13 Szczepienia

Zgodnie z harmonogram szczepień w piątek przyszła kolej na rejestrację osób w wieku od 25 do 27 lat, które w I kwartale nie zgłosiły chęci zaszczepienia. Po raz pierwszy jednego dnia odbywają się zapisy trzech roczników.



05:11 Brazylia

Liczba zakażeń koronawirusem w Brazylii od początku pandemii przekroczyła 15 milionów. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 73 380 nowych infekcji. Resort zdrowia podał także, że w minionej dobie zmarło 2550 osób. Tym samym ogólna liczba przypadków śmiertelnych w Brazylii wynosi 414 949.

Pod względem liczby zakażeń Brazylia jest trzecim krajem na świecie, za USA i Indiami, natomiast pod względem śmiertelności jest na drugim miejscu za USA.

