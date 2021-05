Polska już nie będzie dla Niemiec obszarem wysokiego ryzyka zakażenia się koronawirusem. To oznacza koniec obowiązku wykonywania testu na covid przed wjazdem do Niemiec.

/ Stefan Sauer / PAP/DPA

Nową listę obszarów ryzyka opublikował Instytut Roberta Kocha. Zmiany wejdą w życie o północy w niedzielę.

Polska, podobnie jak Węgry, Czarnogóra czy Armenia została wykreślona z listy obszarów wysokiego ryzyka. Teraz jest stopień niżej: obszarem ryzyka.

To oznacza, że od niedzieli nie będzie wymogu posiadania nie starszego niż 48 godzin testu na obecność koronawirusa. To było szczególnie dotkliwe dla pracowników transgranicznych.

Zmiana oznacza, że nadal osoby wracające z Polski do Niemiec będą musiały poddawać się kwarantannie, którą skrócić może negatywny test. Są tu jednak wyjątki. Nie dotyczy to właśnie osób dojeżdżających przez granicę do pracy czy odwiedzających najbliższą rodzinę.

Nadal wjeżdżający do Polski albo muszą mieć negatywny wynik testu, albo poddać się kwarantannie. W tej kwestii nic się nie zmieniło.