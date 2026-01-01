„Świata nie zbawia się, ostrząc miecze, osądzając, uciskając lub eliminując braci” – mówił podczas mszy noworocznej papież Leon XIV. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju.

Papież Leon XIV / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

W przypadającą w Nowy Rok uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Kościół katolicki po raz 59. obchodzi Światowy Dzień Pokoju. Jego hasłem są słowa "Pokój z wami wszystkimi. W kierunku pokoju nieuzbrojonego i rozbrajającego".



W homilii wygłoszonej w bazylice Świętego Piotra papież Leon XIV przywołał słowa z modlitwy błogosławieństwa: "Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech Pan zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem".



Każdy dzień może być dla każdego z nas początkiem nowego życia dzięki hojnej miłości Boga, Jego miłosierdziu i naszej wolnej odpowiedzi. Pięknie jest w taki sposób myśleć o rozpoczynającym się roku: jako o otwartej drodze do odkrycia, na którą ośmielamy się wejść dzięki łasce - jako ludzie wolni i niosący wolność, jako ci, którym przebaczono i którzy udzielają przebaczenia - powiedział Leon XIV.



Świata nie zbawia się, ostrząc miecze, osądzając, uciskając lub eliminując braci, ale niestrudzenie starając się rozumieć, przebaczać, wyzwalać i przyjmować wszystkich, bez kalkulacji i bez strachu - podkreślił następca Franciszka.



Papież przytoczył też słowa Jana Pawła II na zakończenie Roku Świętego 2000: "Ileż darów, ileż niezwykłych sposobności przyniósł wierzącym Wielki Jubileusz. Przebaczenie otrzymane i ofiarowane, wspomnienie męczenników, wrażliwość na wołanie ubogich świata - w tym wszystkim my także dostrzegliśmy zbawczą obecność Boga w dziejach. Mogliśmy niejako dotknąć ręką Jego miłości, która odnawia oblicze ziemi".