„Myślę, że zrobiliśmy już ogromny krok, ale żeby osiągnąć odporność zbiorową, musimy mieć zaszczepione przynajmniej 70 proc. społeczeństwa – tj. wszyscy dorośli, którzy nie mają przeciwskazań powinni się zaszczepić” – mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Aleksandra Zasada, kierownik zespołu badania Surowic i Szczepionek NIZP-PZH, komentując tempo szczepień w Polsce. Jak dodała próbuje zrozumieć osoby, które zaszczepić się nie chcą, ale jak przekonuje „jesteśmy w takiej sytuacji, że nie ma dla mnie uzasadnienia dla odmowy szczepienia”.

Prof. Aleksandra Zasada: Nie ma dla mnie uzasadnienia dla odmowy szczepienia

Marcin Zaborski wspomniał, że osoby, które nie chcą szczepić się przeciwko Covid-19 mówią, że nie chcą brać udziału w eksperymencie medycznym. To nie jest eksperyment medyczny. To jest ratowanie naszego życia. To jest po to, żebyśmy nie zachowali ciężko, nie zmarli. My i nasi bliscy - przekonywała profesor.

Czy zdaniem pani ekspert dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie obowiązkowości szczepień? Wszystko ma swoje dobre i złe strony. Jeżeli się coś nakazuje, to zawsze budzi bunt. Jeżeli się nie zaszczepimy, nie nabierzemy odporności stadnej i ciągle będziemy mieć do czynienia z nowymi falami pandemii zakażeń - tłumaczyła prof. Zasada.

Zdaniem gościa Marcina Zaborskiego, powszechne szczepienie dzieci, to kwestia kilku miesięcy. Profesor przypomniała, że szczepionka koncernu Pfizer od początku była zarejestrowana od 16 r.ż. Pozostałe koncerny pracują nad tym, żeby dzieci mogły być szczepione. Wiemy z szczepień populacyjnych na dorosłych, że szczepionki są bezpiecznie. Teraz to jest kwestia potwierdzenia tego u dzieci i dobrania odpowiedniej dawki - tłumaczyła prof. Zasada.

