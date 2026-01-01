Od dziś system kaucyjny obejmujący puszki i butelki po napojach wchodzi w Polsce w nowy etap. W 2026 r. na sklepowych półkach powinniśmy widzieć coraz więcej opakowań z oznaczeniem kaucji.
- Z 2025 rokiem zakończył się w Polsce okres przejściowy dla producentów działających w systemie kaucyjnym.
- W 2026 roku można spodziewać się w sklepach większej liczby napojów w nowych butelkach i puszkach, za które trzeba zapłacić 50 gr lub 1 zł kaucji.
System kaucyjny wprowadzono w Polsce w październiku 2025 r. 50 groszy dostaniemy za butelki plastikowe do 3 litrów pojemności i puszki metalowe do pojemności 1 litra. 1 zł to wysokość kaucji za butelkę szklaną wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra. Chodzi wyłącznie o opakowania ze znakiem kaucji.
Do 31 grudnia 2025 r. trwał okres przejściowy dla producentów, który pozwalał im wprowadzać na rynek napoje w starych, niekaucyjnych opakowaniach. Co ważne, sklepy nadal mogą sprzedawać takie butelki i puszki - aż do wyczerpania zapasów.
W związku z końcem okresu przejściowego kupujący mogą spodziewać się stopniowo rosnącej liczby opakowań kaucyjnych w sklepach.
Kończymy okres przejściowy. Z perspektywy klienta (w 2026 r. - przyp. red. ) zmieni się tylko jedno - tych opakowań (kaucyjnych - przyp. red.) będzie coraz więcej. Spodziewamy się, że w pierwszym kwartale znowu nastąpi intensyfikacja ilości opakowań - mówiła wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska podczas konferencji prasowej pod koniec grudnia 2025 r.
Z przedstawionych pod koniec grudnia ub.r. przez resort klimatu i środowiska danych wynika, że w listopadzie 2025 r. do obrotu trafiło 60 mln opakowań ze znakiem kaucji. Od października do listopada klienci oddali pół miliona takich opakowań, odzyskując kaucję.
W 2026 r. firmy wprowadzające na rynek napoje muszą wykazać osiągnięcie 77 proc. poziomu zbiórki pustych butelek i puszek w ramach systemu kaucyjnego. Jeśli tego nie zrobią, zapłacą 1 zł opłaty produktowej za każdy brakujący kilogram opakowań. To de facto kara za niezrealizowanie minimalnych poziomów selektywnej zbiórki.
Dla producentów, którzy nie przystąpią do systemu, stawka będzie potrójna i wyniesie 3 zł za kilogram.
Jak przygotować butelkę do zwrotu? Nie należy jej zgniatać. Nie trzeba też jej specjalnie myć, ale trzeba oddać ją razem z nakrętką.
Znak kaucji i kod kreskowy muszą być czytelne, aby opakowanie można było prawidłowo zidentyfikować.
Przy zwracaniu butelki możemy dostać kaucję w gotówce lub na kartę płatniczą. Możliwy jest też trzeci wariant - automat do zwrotu butelek i puszek może wydać nam bon. To rozwiązanie stosowane w innych krajach.
"Z bonem kaucyjnym klient ma prawo udać się do kasy sklepu, do którego należy automat i zażądać wypłaty pieniędzy. Sklep musi zapewnić możliwość realizacji bonu w formie pieniężnej i nie może uzależniać wypłaty od dokonania w nim zakupów" - informuje resort klimatu i środowiska.