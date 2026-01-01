Od dziś system kaucyjny obejmujący puszki i butelki po napojach wchodzi w Polsce w nowy etap. W 2026 r. na sklepowych półkach powinniśmy widzieć coraz więcej opakowań z oznaczeniem kaucji.

Zdj. ilustracyjne / Arkadiusz Ziółek / East News

Z 2025 rokiem zakończył się w Polsce okres przejściowy dla producentów działających w systemie kaucyjnym.

W 2026 roku można spodziewać się w sklepach większej liczby napojów w nowych butelkach i puszkach, za które trzeba zapłacić 50 gr lub 1 zł kaucji.

Więcej ważnych i ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Jak działa system kaucyjny?

System kaucyjny wprowadzono w Polsce w październiku 2025 r. 50 groszy dostaniemy za butelki plastikowe do 3 litrów pojemności i puszki metalowe do pojemności 1 litra. 1 zł to wysokość kaucji za butelkę szklaną wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra. Chodzi wyłącznie o opakowania ze znakiem kaucji.

Do 31 grudnia 2025 r. trwał okres przejściowy dla producentów, który pozwalał im wprowadzać na rynek napoje w starych, niekaucyjnych opakowaniach. Co ważne, sklepy nadal mogą sprzedawać takie butelki i puszki - aż do wyczerpania zapasów.

W związku z końcem okresu przejściowego kupujący mogą spodziewać się stopniowo rosnącej liczby opakowań kaucyjnych w sklepach.

Kończymy okres przejściowy. Z perspektywy klienta (w 2026 r. - przyp. red. ) zmieni się tylko jedno - tych opakowań (kaucyjnych - przyp. red.) będzie coraz więcej. Spodziewamy się, że w pierwszym kwartale znowu nastąpi intensyfikacja ilości opakowań - mówiła wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska podczas konferencji prasowej pod koniec grudnia 2025 r.

Z przedstawionych pod koniec grudnia ub.r. przez resort klimatu i środowiska danych wynika, że w listopadzie 2025 r. do obrotu trafiło 60 mln opakowań ze znakiem kaucji. Od października do listopada klienci oddali pół miliona takich opakowań, odzyskując kaucję.



Firmy są rozliczanie ze zbiórki pustych butelek i puszek

W 2026 r. firmy wprowadzające na rynek napoje muszą wykazać osiągnięcie 77 proc. poziomu zbiórki pustych butelek i puszek w ramach systemu kaucyjnego. Jeśli tego nie zrobią, zapłacą 1 zł opłaty produktowej za każdy brakujący kilogram opakowań. To de facto kara za niezrealizowanie minimalnych poziomów selektywnej zbiórki.

Dla producentów, którzy nie przystąpią do systemu, stawka będzie potrójna i wyniesie 3 zł za kilogram.

Jak odzyskać kaucję za butelkę?

Jak przygotować butelkę do zwrotu? Nie należy jej zgniatać. Nie trzeba też jej specjalnie myć, ale trzeba oddać ją razem z nakrętką.

Znak kaucji i kod kreskowy muszą być czytelne, aby opakowanie można było prawidłowo zidentyfikować.

Przy zwracaniu butelki możemy dostać kaucję w gotówce lub na kartę płatniczą. Możliwy jest też trzeci wariant - automat do zwrotu butelek i puszek może wydać nam bon. To rozwiązanie stosowane w innych krajach.

"Z bonem kaucyjnym klient ma prawo udać się do kasy sklepu, do którego należy automat i zażądać wypłaty pieniędzy. Sklep musi zapewnić możliwość realizacji bonu w formie pieniężnej i nie może uzależniać wypłaty od dokonania w nim zakupów" - informuje resort klimatu i środowiska.

