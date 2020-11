Główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban uważa, że być może "za 2 tygodnie powolutku zaczniemy doradzać, żeby trochę tej aktywności życiowej było więcej". To sugeruje, że – jeśli liczba zakażeń nagle nie wzrośnie – możemy się spodziewać luzowania restrykcji. "Bardzo bym chciał, żebyśmy przed przyszłymi wakacjami, tymi w 2021 roku, wrócili już do normalnego życia" – powiedział prof. Horban.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 19 883 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 603 chorych na Covid-19 - najwięcej od początku pandemii. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 772 823 zakażonych. Nie żyje 11 451 spośród nich.

O aktualnej sytuacji epidemicznej mówił w Onecie prof. Andrzej Horban. Stwierdził między innymi, że obraz pandemii wyszedłby, gdybyśmy pomnożyli liczbę nowo zdiagnozowanych przypadków przez pięć, bo "od dawna wiemy, że tylko 20 proc. ludzi ma objawy".

Główny doradca premiera ds. Covid-19 wyjaśnił, że dziennie około 100 tys. ludzi zakaża się koronawirusem.

Zapytany o zmniejszoną liczbę testów na koronawirusa wykonywanych w Polsce w ostatnim czasie, prof. Horban zaznaczył w rozmowie z Onet.pl, że testowane są osoby wyłącznie z objawami chorobowymi.

Zakładam, że lekarze POZ postępują uczciwie wobec pacjentów i systemu i nie testują ludzi bezobjawowych. To, że jest mniej osób z objawami, to jest pozytywne - zauważył.

Zapytany o wprowadzanie kolejnych obostrzeń lub zdejmowanie istniejących prof. Horban nawiązał do wtorkowej konferencji z udziałem m.in. ministra zdrowia Adama Niedzielskiego: To właśnie chciał przekazać minister Niedzielski, że on już to widzi i ma nadzieję, że ma rację, że już więcej tych zaleceń czy obostrzeń nie będzie, że ta fala rosnąca została zahamowana i może tylko spadać.

Jak dodał, być może "za 2 tygodnie powolutku zaczniemy doradzać, żeby trochę tej aktywności życiowej było więcej".

"Bardzo bym chciał, żebyśmy przed przyszłymi wakacjami, tymi w 2021 r., wrócili już do normalnego życia" - powiedział prof. Horban.