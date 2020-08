W Zakopanem dzieci pójdą do szkoły dopiero 28 września - postanowiły władze miasta. Ma to umożliwić im "powakacyjną kwarantannę domową" po zakończeniu sezonu turystycznego. Do tego czasu będą uczyły się zdalnie. Wszystkie zakopiańskie podstawówki poza maseczkami i płynami do dezynfekcji mają być zaopatrzone w mobilne przepływowe filtry z lampą UV-C do filtrowania powietrza oraz bramki mierzące temperaturę osobom, które będą wchodzić na teren budynku.

