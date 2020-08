Nie ma zgody na to, aby w Zakopanem szkoły zostały zamknięte przed uczniami oraz żeby wprowadzono nauczanie zdalne. Poinformowałam o tym rano panią wiceburmistrz, że mojej zgody nie ma - mówi Onetowi Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty. Władze Zakopanego ogłosiły, że do 28 września zajęcia w szkołach będą odbywały się w formie zdalnej. Ma to umożliwić im "powakacyjną kwarantannę domową" po zakończeniu sezonu turystycznego.

