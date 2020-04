Sejm uchwalił nowelizację tarczy antykryzysowej, która zakłada m.in. dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu, zwiększenie ochrony pożyczkobiorców, wsparcie sektora drzewnego.

Na zdjęciu prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz poseł PiS Henryk Kowalczyk / Leszek Szymański / PAP

Przegłosowana przez posłów nowelizacja to tak zwana Tarcza 3.0 - ustawa, która ma pomóc firmom w dobie kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią koronawirusa.

Według autorów ustawy, zawiera ona pakiet rozwiązań, które mają na celu m.in. ograniczenie potencjalnych strat dla polskiej gospodarki. Ustawa zakłada bowiem rozwiązania, których zastosowanie będzie miało zarówno charakter doraźny (dostosowawczy do obecnej sytuacji pandemii), jak i długofalowy (pakiet dalszych uproszczeń i ułatwień mających na celu utrzymanie oraz możliwy wzrost inwestycji na etapie wychodzenia z etapu pandemii).

Nowe przepisy zakładają m.in. dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu 900 mln zł na dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców. Chodzi np. o zwiększenie inwestycji prowadzonych przez firmy.

W ustawie znalazły się również przepisy antylichwiarskie, które przewidują kary więzienia za np. żądanie od dłużnika zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie przekraczającej co najmniej dwukrotnie maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie. Podobna zależność dotyczyć będzie także odsetek.

Przed przystąpieniem do głosowań, przewodniczący komisji finansów Henryk Kowalczyk powiedział posłom, że w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy zgłoszono 72 poprawki. Komisja rozpatrzyła wszystkie i zarekomendowała przyjęcie kilku z nich, w większości autorstwa PiS.

Izba przyjęła poprawkę zgłoszoną przez KO i Lewicę, która wykreśla z ustawy przepisy dot. Karty Nauczyciela. Minister edukacji nie będzie mógł wyłączyć stosowania niektórych przepisów Karty Nauczyciela, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i ich urlopu wypoczynkowego.

Jarosław Urbaniak (KO) mówił w środę na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, że proponowany zapis jest tak szeroki, że "po wprowadzeniu tego przepisu minister będzie mógł manipulować przy całej Karcie Nauczyciela".

Z kolei Krzysztof Piątkowski (KO) przypomniał, że w Karcie już teraz jest zapis, zgodnie z którym każdy nauczyciel ma obowiązek pracować siedem dni w czasie przerwy wakacyjnej, jeżeli zobowiąże, go do tego dyrektor. Jak mówił, powołując się na wypowiedzi dyrektorów szkół, to wystarczy, by zabezpieczyć przeprowadzenie w tym roku egzaminów.

W związku z epidemią COVID-19 zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach zostały zawieszone do 24 maja. Od 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. Przesunięto terminy egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

Zgodnie z obecnym harmonogramem egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony 16-18 czerwca, a matury od 8 do 29 czerwca.