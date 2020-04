Żłobki, przedszkola i szkoły zamknięte do 24 maja. Matura 2020 tylko pisemna, rozpocznie się od 8 czerwca i zakończy 29 tego miesiąca. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach 16-18 czerwca. To decyzja rząd w związku z epidemią koronawirusa.

W związku z epidemią koronawirusa rządu uznał, że warunki nie pozwalają na odwieszenie działalności szkół, żłobków i przedszkoli. Placówki te pozostaną zamknięte do 24 maja.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski podkreślił, że uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.



Za kilka dni rząd poda informacje, czy "będzie możliwość w części tych placówek prowadzenia jakiejś formy działalności opiekuńczej".

Matura 2020 i egzamin ósmoklasisty

Minister edukacji Dariusz Piontkowski ogłosił, że egzaminy maturalne odbędą się od 8 czerwca do końca miesiąca. Matura 2020 będzie tylko pisemna. W tym roku bez matur ustnych - oświadczył szef MEN.

Chcielibyśmy, aby one w tym roku ze względu na sytuację epidemiczną, nie miały tej części ustnej - będą to więc tylko i wyłącznie matury pisemne - zapowiedział minister.

Z kolei egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca.

Od 22 czerwca rozpoczną się z kolei egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych.

Szef MEN pokreślił, że ten plan przewiduje, że wszyscy uczniowie będą mogli w niewiele różniących się terminach rozpocząć rekrutację do szkół wyższego szczebla.

Planujemy, że wraz z terminem dodatkowym egzamin ósmoklasisty będzie mógł być sprawdzony do końcówki lipca. Wtedy uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa, zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich - dodał minister Piontkowski.





Bez zajęć dydaktycznych n uczelniach do 24 maja

Obecny na konferencji prasowej minister nauki dodał, że jest możliwe, iż rok akademicki rozpocznie się w normalnym trybie. Natomiast w związku nowymi terminami egzaminów maturalnych modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych. Zapewnienie ze strony władz wyższych uczelni jest takie, że ten tryb rekrutacji będzie przebiegał w sposób bardzo konstruktywny - powiedział Wojciech Murdzek.

Minister powiedział, że tak jak w przypadku placówek oświatowych, działalność uczelni wyższych pod względem prowadzenia zajęć dydaktycznych, będzie zawieszona do 24 maja.

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca do 26 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone. Od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia na odległość.

Zamknięte są także przedszkola i żłobki.





Odmrażanie gospodarki podzielone na etapy

Rzecznik rządu poinformował wcześniej, że decyzje dotyczące kwestii gospodarczych będą przedstawione na początku przyszłego tygodnia.

Od poniedziałku 20 kwietnia zaczął obowiązywać I etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem - zakupy w sklepie może zrobić w jednym czasie więcej osób, przywrócona została możliwość przemieszczania się, otwarto wstęp do lasów i parków.

II etap znoszenia ograniczeń będzie obejmował otwarcie w weekendy sklepów budowlanych, otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych oraz niektórych instytucji kultury - bibliotek, muzeów i galerii sztuki.

Jak się dowiadujemy, od poniedziałku 27 kwietnia nie będzie kolejnego odmrażania gospodarki. To oznacza, że na drugi etap luzowania ograniczeń, zakładający otwieranie hoteli, bibliotek i muzeów jeszcze poczekamy. Choć dyskusja jeszcze trwa, to spodziewajmy się, że nastąpi to od 4 maja. Hotele zostaną otwarte po majówce, ponieważ inaczej mielibyśmy masowe podróże Polaków na długi weekend.

Ministrowie jasno mówią, że kolejne etapy odmrażania gospodarki będą najwcześniej co dwa tygodnie. A to oznacza, że fryzjerzy i galerie handlowe mogą zostać otwarte nie wcześniej niż 18 maja.