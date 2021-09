Jeśli zostaną wprowadzone obostrzenia, to osoby zaszczepione nie zostaną nimi objęte – zapewnił minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił, że osoby zaszczepione nie mogę ponosić kosztu nieodpowiedzialności innych.

Minister zdrowia Adam Niedzielski / Albert Zawada / PAP

Szef resortu zdrowia był pytany w Polsat News, czy jeśli zostaną wprowadzone obostrzenia z powodu wzrostu zachorowań na Covid-19, to czy osoby zaszczepione nie zostaną nimi objęte. Nie, nie będą nimi objęte. To jest bezpieczeństwo tych ludzi, w ramach wyboru. Nie mogą oni ponosić kosztu nieodpowiedzialności innych ludzi - przekazał Niedzielski.

Dopytywany, czy jesienią idąc do restauracji lub do kina trzeba będzie być zaszczepionym, wskazał, że "trzeba się szczepić". Jak dodał, mają to sprawdzać organizatorzy czy właściciele restauracji. Będą mieli prawo sprawdzać paszporty czy certyfikaty covid-owe - zaznaczył Niedzielski.

Szef MZ poinformował też, że infrastruktura do odczytywania potwierdzenia szczepienia jest przygotowana.

Polska gotowa na kolejny wzrost zakażeń

Szef resortu zdrowia podczas Porannej rozmowy w RMF FM zapewnił też, że Polska jest przygotowana na wzrost zakażeń. Jesteśmy przygotowani z wojewodami tak, że w ciągu trzech dni jesteśmy w stanie zwiększyć potencjał łóżek z 6 tys. obecnie do 12 tys. - powiedział Niedzielski.

"Jesteśmy w stanie zwiększyć liczbę łóżek covidowych z 6 do 12 tys. w trzy dni" Jakub Rutka / RMF FM

Minister dodał jednak, że duża liczba zakażeń w czwartej fali nie musi oznaczać takich samych problemów, jak w poprzednich falach pandemii. Nasz poziom tolerancji dla liczby zakażeń będzie zdecydowanie większy. Mówię tu o ewentualnych decyzjach dotyczących obostrzeń, bo więcej ludzi jest zabezpieczonych. Na pewno pandemia będzie się w mniejszym stopniu przekładała na liczbę hospitalizacji i co najważniejsze - zgonów - stwierdził Niedzielski.