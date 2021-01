Uczniowie w ogromnej większości nadal będą uczyć się w trybie zdalnym. "Zostajemy przy nauczaniu stacjonarnym klas 1-3" – oświadczył minister zdrowia. Na konferencji prasowej Adam Niedzielski zapowiedział, że obowiązujące dziś obostrzenia w dużej mierze będą obowiązywać co najmniej do 14 lutego. Nowością jest otwarcie od najbliższego poniedziałku galerii handlowych oraz zlikwidowanie godzin dla seniorów w sklepach.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że zmiany w kwestii reżimu sanitarnego w związku z epidemią koronawirusa nie dotyczą nauczania. "Tutaj pozostaje sytuacja bez zmian. Nadal mamy nauczanie stacjonarne w klasach 1-3 w szkołach podstawowych. Natomiast (jeśli chodzi o) wszystkie inne poziomy edukacji, dotyczy ich nauczanie zdalne" - powiedział.

Zaznaczył, że w kwestii nauczania, rząd przyjął "podeście ostrożne, konserwatywne, oparte na przekonaniu się, na dowodach, a nie tylko hipotezach (na temat tego), jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna w szkołach".

Kiedy więc pozostali uczniowie wrócą do szkół? Jeżeli przeprowadzone w drugim tygodniu badanie przesiewowe nauczycieli wykaże, że pójście uczniów z klas I-III do szkól nie podniosło w znaczący sposób zachorowalności, to będzie to dawało przestrzeń do powrotu pozostałych uczniów do szkół - mówił Niedzielski.

Sytuacja epidemiczna w Polsce

Z jednej strony minister Adam Niedzielski mówił o ustabilizowaniu sytuacji w Polsce, ale zwrócił też uwagę na dwa ryzyka - sytuację międzynarodową oraz nowe mutacje koronawirusa.

Jako przykład podał m.in. Wielką Brytanię, gdzie - jak mówił - podjęto drastyczne decyzje: zamknięte szkoły, zamknięte sklepy, z wyłączeniem tych oferujących artykuły pierwszej potrzeby. Wskazywał też na przykłady Hiszpanii czy Francji, gdzie funkcjonuje m.in. godzina policyjna. Niedzielski wskazał ponadto, że w innych krajach, np. w Niemczech, lockdown został przedłużony do połowy lutego, a model pracy zdalnej obowiązuje do połowy marca.

Powrót uczniów do szkół priorytetem dla Polaków

Tymczasem zdaniem Polaków, najpierw rząd powinien zdecydować o powrocie do szkół dzieci z klas IV – VIII. W najnowszym sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" respondentów zapytano o to, co ich zdaniem powinno być otwierane w pierwszej kolejności, gdy rząd będzie znosił obostrzenia antyepidemiczne.



Najwięcej ankietowanych, bo 30,3 proc. odpowiedziało, że najpierw rządzący powinni zdecydować o powrocie do szkół dzieci z klas IV - VIII. Ta opcja cieszyła się największą popularnością wśród osób powyżej 70. roku życia, czyli potencjalnych dziadków.

Drugą najpopularniejszą odpowiedzią było otwarcie restauracji i barów.

Trzecią odpowiedzią był powrót do szkół średnich młodzieży. 13,1 proc. respondentów wybrało tę opcję. Co ciekawe, tylko 15 proc. osób w wieku 18-29 lat uważa, że powrót do nauki stacjonarnej w szkołach średnich powinien zostać ogłoszony w pierwszej kolejności.

Co zmienia się od 1 lutego?

otwarcie sklepów w galeriach handlowych z zachowaniem reżimu sanitarnego

otwarcie galerii sztuki i muzeów z zachowaniem reżimu sanitarnego

nie będą obowiązywały tzw. godziny dla seniorów, od 1 lutego między godz. 10 a 12 zakupy będą mogły robić także osoby poniżej 60. roku życia

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w najbliższej zmianie rozporządzenia epidemicznego wprowadzona zostanie możliwość zwolnienia z kwarantanny osoby przyjeżdżającej do Polski, jeśli będzie miała negatywny wynik testu wykonanego na 48 godzin przed przyjazdem.



Jakie obostrzenia nadal obowiązują?

