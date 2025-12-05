Po ustaniu ataku Parks nadal znajdował się głęboko na terytorium wroga, ale dzięki szybkiej koordynacji z tankowcami udało się uzupełnić paliwo i bezpiecznie wrócić do bazy. Według Sił Powietrznych jego działania nie tylko sparaliżowały wrogie zakłady produkcji rakiet balistycznych, ale także uratowały życie jego skrzydłowego i zapobiegły utracie dwóch amerykańskich maszyn.

Operacja Rough Rider

Misja Parksa była kluczową częścią operacji Rough Rider, rozpoczętej w marcu 2025 roku przez administrację prezydenta Donalda Trumpa. Celem było powstrzymanie ataków Huti na żeglugę w strategicznej cieśninie Bab al-Mandab.

W ciągu 52 dni siły koalicyjne USA, Wielkiej Brytanii i Izraela zbombardowały ponad 800 celów, niszcząc infrastrukturę militarną rebeliantów i znacząco ograniczając ich możliwości atakowania statków handlowych.

Bohaterstwo nagrodzone Srebrną Gwiazdą

Za swoje czyny podpułkownik Parks został uhonorowany Srebrną Gwiazdą - jednym z najwyższych amerykańskich odznaczeń za waleczność. Ceremonia wręczenia odbyła się w Pentagonie, gdzie podkreślono wyjątkowy charakter tej nagrody.

Parks otrzymał także Brązową Gwiazdę za wcześniejsze zasługi w innych operacjach wojskowych. Sam pilot podkreślił, że sukces misji był efektem pracy całego zespołu.