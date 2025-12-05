Podpułkownik William "Skate" Parks z Sił Powietrznych USA wykazał się niezwykłą odwagą, odpierając intensywny atak rakietowy podczas misji nad stolicą Jemenu. Jego bohaterskie działania uratowały życie załogi i zapobiegły utracie amerykańskich samolotów. Pilot został uhonorowany Srebrną Gwiazdą za wyjątkową odwagę podczas niebezpiecznej misji na Bliskim Wschodzie.

  • Podpułkownik William "Skate" Parks otrzymał Srebrną Gwiazdę za odwagę podczas misji na Bliskim Wschodzie.
  • Przez 15 minut unikał wrogich pocisków w silnie bronionej strefie, mając niski poziom paliwa.
  • Pilot wykonywał ekstremalne manewry z przeciążeniem do 9G, unikając trafienia.
  • Jego działania uratowały życie pilotów i zapobiegły utracie dwóch amerykańskich samolotów.
  • Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zobacz również:

W marcu 2025 roku Parks dowodził 480. Ekspedycyjnym Dywizjonem Myśliwskim podczas ryzykownej operacji na Bliskim Wschodzie przeciwko rebeliantom Huti w Jemenie. Jako lider czteroosobowej formacji F-16, celowo wleciał w jedną z najlepiej chronionych stref obrony powietrznej wroga. Celem misji było tłumienie wrogiej obrony powietrznej (SEAD) i umożliwienie ataku pozostałym siłom.

15 minut piekła

W trakcie akcji Parks i jego zespół zostali zaatakowani przez salwę precyzyjnych pocisków oraz ogień przeciwlotniczy - informuje New York Post. Przez 15 minut pilot był celem intensywnego ostrzału rakietowego - pociski eksplodowały zaledwie kilka metrów od jego myśliwca. To zmusiło go do wykonywania gwałtownych manewrów z przeciążeniem sięgającym nawet 9G, mimo krytycznie niskiego poziomu paliwa.

Po ustaniu ataku Parks nadal znajdował się głęboko na terytorium wroga, ale dzięki szybkiej koordynacji z tankowcami udało się uzupełnić paliwo i bezpiecznie wrócić do bazy. Według Sił Powietrznych jego działania nie tylko sparaliżowały wrogie zakłady produkcji rakiet balistycznych, ale także uratowały życie jego skrzydłowego i zapobiegły utracie dwóch amerykańskich maszyn.

Operacja Rough Rider

Misja Parksa była kluczową częścią operacji Rough Rider, rozpoczętej w marcu 2025 roku przez administrację prezydenta Donalda Trumpa. Celem było powstrzymanie ataków Huti na żeglugę w strategicznej cieśninie Bab al-Mandab.

W ciągu 52 dni siły koalicyjne USA, Wielkiej Brytanii i Izraela zbombardowały ponad 800 celów, niszcząc infrastrukturę militarną rebeliantów i znacząco ograniczając ich możliwości atakowania statków handlowych.

Bohaterstwo nagrodzone Srebrną Gwiazdą

Za swoje czyny podpułkownik Parks został uhonorowany Srebrną Gwiazdą - jednym z najwyższych amerykańskich odznaczeń za waleczność. Ceremonia wręczenia odbyła się w Pentagonie, gdzie podkreślono wyjątkowy charakter tej nagrody.

Parks otrzymał także Brązową Gwiazdę za wcześniejsze zasługi w innych operacjach wojskowych. Sam pilot podkreślił, że sukces misji był efektem pracy całego zespołu.