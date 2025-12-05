Już 17 grudnia mieszkańcy zachodniej części Białegostoku będą mogli zrobić zakupy w nowym sklepie Aldi przy ul. Lawendowej 103. To już piąty punkt tej popularnej sieci w mieście, który otworzy swoje drzwi dla klientów na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia.

/ Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Nowy sklep Aldi zostanie otwarty 17 grudnia o godzinie 6:00 rano przy ul. przy ul. Lawendowej. To kolejny krok w ekspansji sieci w Białymstoku, gdzie już działają cztery inne sklepy zlokalizowane przy ulicach Kraszewskiego, Wierzbowej 6, Raginisa oraz Bacieczki.

Najnowszy punkt ma przede wszystkim służyć mieszkańcom zachodnich dzielnic, takich jak Zielone Wzgórza i Starosielce.



Aldi to niemiecka sieć dyskontów spożywczo-przemysłowych, która działa na rynku od 1913 roku.

W Polsce obecna jest od 2006 roku i nieustannie rozwija swoją sieć.

Sklepy Aldi znane są z szerokiej oferty produktów codziennego użytku, w tym żywności – mięsa, wędlin, nabiału, pieczywa i przekąsek – a także artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości, kosmetyków, ubrań, tekstyliów. Duży nacisk kładziony jest na marki własne.





Ekspansja sieci w Polsce i Europie

Obecnie Aldi posiada ponad 240 sklepów w całej Polsce. Sieć działa także w Belgii, Niemczech, Danii, Francji, Luksemburgu, Niderlandach, Portugalii i Hiszpanii.

Łącznie zatrudnia około 86 tysięcy osób. Otwarcie nowego sklepu tuż przed świętami to dobra wiadomość dla mieszkańców Białegostoku, którzy będą mogli zrobić świąteczne zakupy w nowym miejscu.