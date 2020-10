Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu apeluje o pomoc. Lecznica potrzebuje dwóch nowych karetek transportowych. Pracują w nich kierowcy karetek, sanitariusze i ratownicy medyczni, którzy przewożą pacjentów ze szpitala do innych placówek medycznych albo odwożą chorych do domów.

(zdjęcie ilustracyjne) / Archiwum RMF FM

Obecnie Zespół Transportu Sanitarnego radomskiej lecznicy korzysta z czterech karetek, które na licznikach mają przejechanych przeciętnie kilkaset tysięcy kilometrów.

Są to sprawne ambulanse, wyposażone w nosze, krzesło kardiologiczne, butle z tlenem. Jednak by zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo przewożonych pacjentów i personelu, musimy mieć nowe karetki - przekonuje Łukasz Woźniak, kierownik Zespołu Transportu Sanitarnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Przedstawiciele Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego przekonują, że pojazdy są potrzebne niezależnie od stanu epidemii. Każdego dnia transportujemy około czterdziestu pacjentów. Są to głównie mieszkańcy regionu radomskiego. Średnio nasze karetki pokonują około 50 kilometrów w jedną stronę. Ale zdarzają się też znacznie dłuższe trasy jak na przykład na Ukrainę czy do Szczecina. To jest uzależnione od tego, skąd jest dany pacjent - dodaje Łukasz Woźniak.

Nowe karetki w budżecie obywatelskim

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny złożył projekt do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pod hasłem "Doposażenie szpitala w dwa ambulanse transportowe", który opiewa na prawie pół miliona złotych. Projekt ten został pozytywnie oceniony i otrzymał rekomendację do dopuszczenia pod głosowanie mieszkańców.

Wnioskujemy o dwie nowe standardowe karetki transportowe wyposażone w nosze, krzesełko kardiologiczne, butle tlenowe. Dzięki nim będziemy mogli zapewnić naszym pacjentom większy komfort podczas podróży. Są to osoby po różnego rodzaju operacjach. Chcemy, by ten czas jazdy nie sprawiał im dodatkowego stresu, dyskomfortu czy po prostu bólu. Nie bez znaczenia jest również bezpieczeństwo. Jeśli wysyłamy karetkę z pacjentem w długą drogę, chcemy by i pacjent i nasi ratownicy dojechali bezpiecznie do celu. W tym momencie dysponując pojazdami, które na licznikach mają już przejechanych ponad 400 tys. km, obawy przed ewentualną awarią na trasie są duże. Chcemy tego uniknąć - wyjaśnia kierownik Zespołu Transportu Sanitarnego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.

Głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 16 listopada tylko internetowo, za pośrednictwem platformy internetowej lub w siedzibie urzędu albo w jego delegaturach.