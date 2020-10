W przypadku skierowania na kwarantannę – zgodnie z informacją umieszczoną na stronach sanepidu – to na pracowniku spoczywa obowiązek powiadomienia szefa. Podobnie jest po zakończeniu kwarantanny. Teraz już nie jest potrzebne zaświadczenie z sanepidu o naszej gotowości powrotu do pracy. Możemy to zrobić sami w pisemnym oświadczeniu.

REKLAMA