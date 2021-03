Polska nie zamierza pójść w ślady Wielkiej Brytanii. Tamtejszy rząd wprowadził 5 tysięcy funtów kary za wyjazd za granicę bez ważnego powodu. Czy Polacy teraz wzorem Brytyjczyków będą karani za wyjazd na wczasy za granicą?

Minister zdrowia Adam Niedzielski oświadczył na konferencji prasowej, że wprowadzenie kar za zagraniczny wyjazd turystyczny nie jest w tej chwili rozważane. Zaznaczył przy tym, że nie jest też niewykluczone.



Powiedział tak pytany, czy wzorem Wielkiej Brytanii zostaną w Polsce wprowadzone kary za taki wyjazd.

Chodzi o brytyjskie rozwiązania, które przewidują, że każda próba wyjazdu za granicę z Anglii bez uzasadnionego powodu, jak praca, nauka czy ważne sprawy rodzinne, zagrożona będzie karą w wysokości 5 tys. funtów.

"Wszystko zależy od sytuacji epidemicznej" - powiedział Niedzielski.

"Straż Graniczna i sanepid, jeśli chodzi o osoby wjeżdżające do Polski pilnują skierowania na kwarantannę, o ile odbywa się to transportem zbiorowym, chyba że dotyczy to południowej granicy, bo przypominam, że tam też obowiązują ograniczenia związane z przejazdem transportem własnym" - dodał.

Według Niedzielskiego, wyjazd turystyczny jest "głęboko ryzykowny".

"Uważam, że jest to też w pewnym sensie niestosowne wobec tej części społeczeństwa, która bierze się na siebie ciężar walki z Covidem" - powiedział, apelując o "postawę solidarności i fair play".

Premier i minister zdrowia przedstawili dziś nowe obostrzenia, które rząd wprowadza w związku z walką z trzecią falą epidemii koronawirusa. Będą obowiązywać już od najbliższej soboty i zostają wprowadzone na dwa tygodnie. Jakie zmiany wchodzą w życie?

Co się zmienia?

Nowe, zaostrzone zasady bezpieczeństwa zostają wprowadzone od soboty na najbliższe dwa tygodnie:

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane powyżej 2 tys. m kwadratowych zostają zamknięte. Hurtownie pozostają otwarte

W sklepach, które pozostają otwarte: 1 osoba na 15 m2 w sklepach do 100 m2; 1 osoba na 20 m2 w sklepach powyżej 100 m2

Salony fryzjerskie i kosmetyczne zamknięte

Żłobki i przedszkola zostają zamknięte - wyjątkiem są dzieci medyków i służb porządkowych

Do 9 kwietnia w kościołach maksymalnie 1 osoba na 20 m kwadratowych przy zachowaniu odległości min. 1,5 metra

Działalność obiektów sportowych ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego: zamknięte np. korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe

Rekomendacja pracy zdalnej. Dotyczy także całej administracji publicznej

Zatrważające rekordy

Trzecia fala epidemii koronawirusa uderza w dużą mocą. Tylko wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu 29 978 nowych przypadków koronawirusa - to najwięcej od początku epidemii. Zmarło też 575 chorych pacjentów. Od marca ubiegłego roku zdiagnozowano ponad 2,1 mln zakażonych. Dla ponad 50,3 tys. choroba ta zakończyła się śmiercią.

Czwartek przyniósł nam nowy koronawirusowy rekord: resort zdrowia poinformował o ponad 34 tysiącach nowych zakażeń i - ponownie - o śmierci ponad pół tysiąca ludzi.