W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono w Polsce 21 629 nowych zakażeń koronawirusem, a zmarło 202 chorych na Covid-19: takie dramatyczne dane przekazał resort zdrowia. To drugi dzień z rzędu, kiedy przekraczamy bardzo niebezpieczną na służby zdrowia granicę 20 tysięcy zakażeń dziennie. Z danych ministerstwa wynika również, że w ciągu ostatniej doby do polskich szpitali trafiło ponad 800 chorych na Covid-19, a zajętych jest obecnie ponad 1 200 respiratorów. Całkowita liczba zakażeń, wykrytych w naszym kraju od początku pandemii, przekroczyła już 340 tysięcy, a liczba ofiar śmiertelnych to w tej chwili 5 351.

