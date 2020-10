O 21 629 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 202 chorych na Covid-19 poinformował dzisiaj resort zdrowia. To drugi dzień z rzędu, kiedy przekraczamy bardzo niebezpieczną na służby zdrowia granicę 20 tysięcy zakażeń dziennie. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił także dzisiaj, że w najbliższą sobotę, niedzielę i poniedziałek zamknięte będą cmentarze. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

- W ciągu zaledwie tygodnia w Polsce potwierdzono ponad 100 tys. nowych zakażeń koronawirusem.



- Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 21 629 nowych zakażeniach SARS-CoV-2 i śmierci 202 chorych na Covid-19. Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to 340 834 zakażenia i 5 351 ofiar śmiertelnych.



- Decyzją rządu w najbliższą sobotę, niedzielę i poniedziałek zamknięte będą cmentarze.



- Premier zaapelował do przedsiębiorców, aby tam gdzie to możliwe pracownicy przeszli na pracę zdalną.



- Morawiecki: Apel do seniorów przyjmuje formę alarmu, żeby pozostali w domu przez najbliższe dwa tygodnie.



- Państwowi giganci - PKN Orlen, Węglokoks i Tauron - mają zbudować dodatkowe szpitale polowe. Więcej przeczytasz TUTAJ! >>>>



- Stany Zjednoczone zanotowały rekord nowych zakażeń SARS-CoV-2: w ciągu 24 godzin wykryto ich tam 91 290.



17:27 W ciągu dwóch miesięcy liczba zakażeń we Włoszech wzrosła czterokrotnie

W ciągu dwóch miesięcy liczba zakażeń koronawirusem we Włoszech wzrosła ponad cztery razy - podkreślono w ogłoszonym w piątek raporcie Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie. Eksperci ostrzegają, że tempo przyrostu infekcji jest wysokie.

W analizie danych obrazujących przebieg epidemii w kraju podkreśla się, że w okresie między końcem września a końcem października zanotowano 504 przypadki zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców, podczas gdy między 29 sierpnia a 27 września wskaźnik ten wynosił 111 na 100 tys. osób.

Eksperci podkreślili, że tak dużego wzrostu wykrytych zakażeń nie można wytłumaczyć jedynie wyższą liczbą wykonywanych testów, bo wzrosła ona o 60 procent.

Zakażenia mnożą się szybko - podkreślił profesor higieny Gianfranco Damiani.

17:15 Szczepienia w Indiach

Premier Indii Narendra Modi zapowiedział, że wszyscy Indusi zostaną zaszczepieni, kiedy szczepionka przeciw koronawirusowi będzie dostępna. Pierwsza grupa 250-300 mln obywateli ma ją otrzymać do lipca 2021 roku, a szczepienia mają się przeciągnąć do 2022 roku.

Chciałbym zapewnić naród, że jak tylko szczepionka (przeciw koronawirusowi - PAP) będzie dostępna, wszyscy zostaną zaszczepieni. Nikt nie zostanie pominięty - powiedział Modi w wywiadzie dla dziennika "The Economic Times".

Oczywiście jest możliwe, że na początku skupimy się na ochronie najsłabszych i osób na linii frontu (walczących z epidemią - PAP) - dodał.

17:10 Czechy mówią, że są na początku spowolnienia rozwoju epidemii

Nowy minister zdrowia Czech Jan Blatny powiedział w piątek, że w kraju prawdopodobnie widoczny jest początek spowolnienia epidemii Covid-19. Ostrzegł, że w żadnym przypadku nie można jeszcze mówić o sukcesie. Jego zdaniem rezerwy miejsc w szpitalach są wystarczające.

Według szefa Instytutu Statystyki i Informacji Medycznej (UZIS) Ladislava Duszka w środę w przyszłym tygodniu będzie można ocenić skuteczność podjętych przez władze działań, które przede wszystkim mają ograniczyć kontakty między ludźmi.

Szef statystyków w resorcie zdrowia uważa, że sytuacja epidemiczna się nie pogarsza. Wskaźnik "R", który wskazuje, ile osób może zakazić jeden zainfekowany człowiek, spadł od 9 października z 1,5 do obecnych 1,13. Nie wzrasta też, choć nadal pozostaje wysoki, odsetek testów z wynikiem pozytywnym. Zdaniem Blatnego jeżeli przyjęte ograniczenia i restrykcje będą przestrzegane, do końca listopada dobowe liczby nowych przypadków będą spadać.

16:47 Akcja wsparcia gastronomii mogła przyczynić się do wzrostu zakażeń

Prowadzona przez brytyjski rząd akcja dofinansowania zniżek na jedzenie poza domem, której celem była pomoc dla sektora gastronomicznego, przyczyniła się do znaczącego wzrostu zakażeń koronawirusem - wynika z opublikowanego w piątek badania.

Jak twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Warwick, od 8 proc. do 17 proc. wykrytych ognisk w tym czasie może mieć związek z rządową akcją "Eat Out to Help Out". Badanie wykazało, że na obszarach, gdzie zaobserwowano wysokie zainteresowanie programem, około tydzień po jego rozpoczęciu nastąpił wzrost liczby nowych zakażeń. Natomiast tydzień po jego zakończeniu na tych samych obszarach miał miejsce zauważalny spadek infekcji.

"Program Eat Out to Help Out, przedstawiany jako gospodarcze lekarstwo dla kulejącego sektora, mógł znacznie pogorszyć" sytuację - powiedział Thiemo Fetzer, profesor ekonomii z Uniwersytetu Warwick, który opublikował to badanie. Podkreślono w nim jednak, jak trudno jest w czasie pandemii znaleźć równowagę między zdrowiem publicznym a kondycją gospodarki.

W ramach prowadzonej w sierpniu akcji brytyjski rząd pokrywał koszty 50-procentowego rabatu - do 10 funtów na osobę - na posiłki w restauracjach, pubach czy kawiarniach w poniedziałki, wtorki i środy. Ze zniżek skorzystano ok. 100 milionów razy, a program cieszył się tak dużym powiedzeniem, że część restauracji po jego zakończeniu sama zaoferowała klientom takie same zniżki.

16:40 Do połowy listopada Polska ma przedstawić plan masowych szczepień na Covid-19

Polska do połowy listopada ma przedstawić plan masowych szczepień na Covid-19 - ustaliła nasza dziennikarka Katarzyna Szymanska-Borginon. Na razie nie ma konkretnego terminu dostaw potencjalnych szczepionek, chociaż szefowa KE sugerowała niedawno, że dostawy szczepionki mogą się zacząć na początku kwietnia.



16:37 Testy antygenowe liczone jak PCR-owe

Testy antygenowe będą taką samą podstawą do stwierdzenia zakażenia jak testy PCR - poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Przyjmujemy od dzisiaj, że testy antygenowe, które są wykonywane dla pacjenta objawowego, są taką samą podstawą stwierdzenia koronawirusa, jak testy PCR-owe - powiedział Niedzielski.

Jak przypomniał, "do tej pory zawsze, nawet po zastosowaniu testu antygenowego, należało wykonać i tak test PCR-owy potwierdzający". Zmieniamy w ten sposób definicję przypadku. Teraz już nie tylko test PCR-owy, ale i objawy i test antygenowy będą dowodziły, że osoba jest chora na koronawirusa i nie potrzebuje potwierdzenia - tłumaczył.

16:30 Morawiecki zapowiada szczepienia w styczniu

Bardzo prawdopodobne jest pojawienie się szczepionki na Covid-19 już w styczniu 2021 roku dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują: seniorów i pracowników służb medycznych - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że szczepienia będą na zasadzie dobrowolności.



15:58 Zamknięte cmentarze na Wszystkich Świętych

Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przekazał, że decyzją rządu w najbliższą sobotę, niedzielę i poniedziałek zamknięte będą cmentarze.



Czekaliśmy z tą decyzją, ponieważ cały czas żyliśmy tą nadzieją, że ta liczba zachorowań będzie przynajmniej chociaż trochę malała, ale ona dzisiaj jest znowu większa niż wczoraj, wczoraj była większa niż przedwczoraj i nie chcemy prowadzić do zwiększenia ryzyka na skutek tego, że na cmentarzach, w środkach komunikacji publicznej, przed cmentarzami gromadzić się będą duże grupy osób - wyjaśnił Morawiecki.

15:52 Hiszpania

Autonomiczny rząd Katalonii zgodził się na skierowanie do szpitali w tym północno-wschodnim regionie Hiszpanii studentów medycyny w związku z rekordową liczbą zachorowań na Covid-19 i brakiem personelu medycznego.Jak poinformował w piątek w TV3 przedstawiciel katalońskich służb medycznych Marc Ramentol, wraz z nasileniem się epidemii regionalne szpitale będą przyjmować do tymczasowej pracy na oddziałach studentów ostatniego roku medycyny.

15:52 PŁOCK

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (WSzZ) w Płocku (Mazowieckie) na 59 łóżek dla zakażonych koronawirusem w piątek przebywało 88 pacjentów. Placówka uruchomiła izolatorium na 76 łóżek w ośrodku wypoczynkowym w Koszelówce.



15:25 ŚLĄSK

Katowice, Pyrzowice i Bielsko-Biała - to miejscowości w Śląskiem, gdzie powstaną tymczasowe szpitale polowe. Do końca tygodnia ma być sfinalizowana umowa ws. stworzenia pierwszej takiej placówki z zarządcą Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.Tę lokalizację szpitala potwierdzono już 21 października. Prace jednak jeszcze się nie rozpoczęły - trwają nadal ustalenia z zarządcą tego obiektu targowo-konferencyjnego. Według rzeczniczki wojewody śląskiego Aliny Kucharzewskiej, umowa powinna zostać podpisana jeszcze w tym tygodniu.

15:23 PODKARPACIE

Ponad 3 mln maseczek chirurgicznych, ponad 2 mln rękawiczek, ponad 95 tys. kombinezonów, a także specjalistyczny sprzęt, w tym respiratory, trafiło na Podkarpacie od początku pandemii m.in. dla szpitali z Agencji Rezerw Materiałowych (ARM).

Jak mówiła w piątek na konferencji prasowej na terenie bazy administracyjno-gospodarczej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wojewoda podkarpacki Ewa Leniart z Agencji Rezerw Materiałowych nieustannie napływają środki ochrony osobistej, a także m.in. płyny dezynfekcyjne, które są przeznaczane dla szpitali na Podkarpaciu, DPS-ów i szkół.

15:06 SZWAJCARIA

W ciągu doby do piątku rano w Szwajcarii zmarło kolejnych 51 osób z potwierdzoną infekcją koronawirusową, zwiększając do 2035 łączną liczbę przypadków śmiertelnych wśród zakażonych - poinformował szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).



15:04 WATYKAN

Papież Franciszek wyznał, że nowa fala pandemii to dla niego "dni wielkiej niepewności". Dużo się modlę, jestem bardzo blisko tych, którzy cierpią, jestem modlitwą z tymi, którzy pomagają cierpiącym - powiedział włoskiej agencji ADNKronos.



W opublikowanej w piątek rozmowie papież odniósł się do kwestii możliwych dalszych restrykcji z powodu kryzysu epidemicznego, które mogą mieć wpływ na życie Kościoła. Jak zaznaczył, nie chce poruszać kwestii decyzji rządu włoskiego. Przywołał natomiast słowa biskupa: Usłyszałem, że ludzie odzwyczaili się od chodzenia do kościoła, że już nie wrócą, by uklęknąć przed krzyżem czy przyjąć ciało Chrystusa.



Ja mówię, że jeśli ci ludzie, jak mówi biskup, chodzili do kościoła z przyzwyczajenia, to lepiej, żeby zostali w domu - ocenił Franciszek. Jak zaznaczył, "może po tej ciężkiej próbie, przy tych nowych trudnościach, przy cierpieniu, które wchodzi do domów, wierni będą bardziej prawdziwi, bardziej autentyczni".

15:02 OPOLSKIE

Według ostatnich informacji ze strony opolskiego urzędu wojewódzkiego w regionie na 761 łóżek "covidowych" zajętych jest 440 łóżek. Z ogólnej liczby 35 respiratorów zajętych jest 27 urządzeń.



Według ostatnich informacji zamieszczonych na stronie opolskiego urzędu wojewódzkiego w regionie jest 761 łóżek dla chorych na COVID-19. Z tej liczby zajęte jest 440 łóżek. Z ogólnej liczby 35 respiratorów zajętych jest 27 urządzeń.

14:48 ZAKAŻENIA W ASSECO RESOVI RZESZÓW

Jak poinformowano w piątek na stronie rzeszowskiego klubu, "wyniki testów RT-PCR na obecność SARS-CoV-2 dały pozytywny wynik w przypadku kolejnych dziewięciu członków drużyny Asseco Resovii".



"Tym samym, obecnie zarażonych koronawirusem jest łącznie dziewięciu zawodników oraz czterech członków sztabu szkoleniowego naszego klubu" - przypomniano w komunikacie.

14:46 PIELĘGNIARKI OBURZONE

Sejm uchwalił w środę wieczorem nowelizację niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Ma ona - jak uzasadniali parlamentarzyści PiS - naprawić błąd, który we wtorek popełnił Sejm przyjmując jedną z poprawek Senatu, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwać miałby wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na covid-19 lub podejrzanych o zakażenia.



Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych stwierdza w swoim stanowisku, że z "oburzeniem i rozgoryczeniem przyjęło informację o złożeniu przez grupę posłów Klubu Prawo i Sprawiedliwość projektu zmieniającego zapisy, których celem jest odebranie wyższego wynagrodzenia pracownikom medycznym i tym samym eliminacja dodatków dla 'bohaterów z pierwszej linii frontu', których tak chętnie określają posłowie i senatorowie".





14:32 MAŁOPOLSKA

Zakopiański szpital powiatowy za tydzień. ma przeznaczyć niemal wszystkie swoje miejsca dla zakażonych koronawirusem.



Dotychczas leczeni pacjenci mają być wypisani do domów lub przeniesieni do szpitali w innych powiatach.



Jest obawa, ze kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców i setki tysięcy turystów, którzy przyjeżdżają pod Tatry w sezonie, pozostaną bez opieki - mówi dyrektor medyczna szpitala Małgorzata Czaplińska.





14:30 CZECHY

Mistrz olimpijski z Rio de Janeiro i dwukrotny (w dwóch wagach) mistrz świata w judo Lukas Krpalek uporał się z koronawirusem. Czech miał negatywny wynik testu - poinformował trener reprezentacji Petr Lacina. Jedynym objawem choroby Krpalka był kaszel.







14:29 MAŁOPOLSKA

2072 z 2519 łóżek szpitalnych dla pacjentów z koronawirusem jest zajętych przez chorych na COVID-19 w Małopolsce - wynika z ostatnich danych urzędu wojewódzkiego. Zajętych jest także 209 z 224 respiratorów.



Od początku tygodnia część małopolskich pacjentów covidowych trafia do nowego szpitala tymczasowego urządzonego w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Druga taka lecznica powstaje w krakowskiej hali Expo - ma tam być 400 łóżek.



Według piątkowych danych w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego (CUMRiK-u) przebywa 24 pacjentów - ośmiu na łóżkach intensywnej terapii i 16 na łóżkach internistycznych. W gotowości jest jeszcze osiem łóżek internistycznych. Docelowo w CUMRiK-u ma być 200 łóżek i 50 stanowisk intensywnej terapii.





14:19 BUŁGARIA

Władze stolicy Bułgarii poinformowały w piątek, że wprowadzą godzinę policyjną dla lokali gastronomicznych i rozrywkowych, by ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii. Decyzję podjęto, ponieważ nie wszystkie nocne kluby i dyskoteki przestrzegały restrykcji.



Burmistrz Sofii Jordanka Fandykowa zastrzegła, że nie chodzi o godzinę policyjną dla całego miasta, lecz o nowy przepis stanowiący, że restauracje, kluby, bary itp. będą musiały być zamknięte od godz. 22.





14:15 MAZOWSZE

50 respiratorów z Agencji Rezerw Materiałowych trafi do szpitali na Mazowszu. Te informacje w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie potwierdził Michał Dobrołowicz.

Urządzenia z Agencji Rezerw Materiałowych do końca tygodnia zostaną dostarczone do szpitali m.in. w Warszawie, Radomiu i Siedlcach.

Według danych, które otrzymał nasz reporter, baza wolnych respiratorów - dzięki zapasom, które są w szpitalach - w ostatnich godzinach po interwencjach zwiększyła się z 2 do 9. Na całym Mazowszu jest teraz 167 urządzeń przeznaczonych dla osób chorujących na Covid-19.

Najbliższy weekend i początek przyszłego tygodnia - według planów - mają przynieść zwiększenie liczby tych urządzeń w całej bazie szpitalnej na Mazowszu.

14:04 NOWE OBOSTRZENIA

Konferencja premiera ws. nowych obostrzeń ma się rozpocząć o godzinie 15:30.







13:48 ZAKAŻENIA W SANEPIDZIE

"22 spośród 30 pracowników sanepidu w Ostrowie Wielkopolskim, którzy bezpośrednio zajmowali się koronawirusem, są na zwolnieniach lekarskich" - poinformował w piątek dyrektor ostrowskiego sanepidu Tadeusz Biliński. W tej chwili brakuje osób do pracy - dodał.



"Oczywiście związane jest to z koronawirusem. Dwie osoby już wiedzą, że są chore, następne mają objawy koronawirusowe, niektóre z nich są tak chore, że nawet nie są w stanie pojechać na wymaz, część ma typowe objawy koronawirusowe, ale nie chce się zbadać. Natomiast część pracowników, widząc, co się dzieje, wzięły opiekę na dziecko" - powiedział dyrektor sanepidu w Ostrowie Wlkp. Tadeusz Biliński.

13:42 ZACHODNIOPOMORSKIE - SYTUACJA W SZPITALACH

Ponad 600 łóżek w szpitalach na Pomorzu Zachodnim dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych wirusem SARS-CoV-2 już zajętych.



Ogólna liczba łóżek w regionie dla pacjentów z COVID-19 to 1017, z czego 603 jest już zajętych (stan na czwartek) - wynika z informacji zachodniopomorskiego urzędu wojewódzkiego.



13:08 POLONUS ZAWIESZA CZĘŚĆ POŁĄCZEŃ

Polonus, narodowy przewoźnik autokarowy, zawiesza od 2 listopada część połączeń.

"Spółka Polonus informuje, że w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 od dnia 2 listopada 2020 z przyczyn ekonomicznych zostaje zmieniony rozkład jazdy narodowego przewoźnika autokarowego Polonus. Zmiany, które zostały wprowadzone, dotyczą czasowego ograniczenia wykonywania części połączeń dalekobieżnych" - poinformowała spółka w komunikacie.

Od 2 listopada zawieszone zostaną m.in. połączenia Warszawa-Tarnobrzeg, Warszawa-Stalowa Wola, Warszawa-Olsztyn, Warszawa-Mrągowo czy Warszawa-Giżycko.

Szczegółowe informacje znajdziecie w komunikacie Polonusa:



13:01 MOBILIZACJA TERYTORIALSÓW

Mobilizacja żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej: w związku z pandemią koronawirusa wszyscy wojskowi, niezaangażowani jeszcze w akcję antykryzysową, dostają dzisiaj powiadomienia o konieczności stawienia się w jednostce.

Terytorialsi mają zająć się wstępnym segregowaniem pacjentów we wszystkich szpitalach. Zostaną skierowani do wszystkich punktów wymazowych, gdzie będą pobierać materiał biologiczny do testów na koronawirusa. Mają także budować kilka nowych regionalnych centrów pobrań, w których później prowadzone mają być szczepienia. Żołnierze WOT mają również włączyć się w budowę tymczasowych szpitali i wspierać policję w kontrolowaniu przestrzegania obowiązku kwarantanny - a docelowo prowadzić takie kontrole w samodzielnych patrolach.

MON szacuje, że w sumie w walkę z koronawirusem będzie zaangażowanych 20 tysięcy żołnierzy.

12:49 NIEMAL 100 ŚLĄSKICH SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI MUSIAŁO ZAWIESIĆ DZIAŁALNOŚĆ

98 szkół i przedszkoli w województwie śląskim całkowicie zawiesiło działalność w związku z brakami personelu, spowodowanymi zwolnieniami chorobowymi i kwarantannami - wynika z informacji Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W całości działalność zmuszone były zawiesić 44 przedszkola samorządowe, 17 przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki, 33 samorządowe szkoły podstawowe oraz 4 niepubliczne podstawówki.

199 placówek pracuje natomiast w systemie hybrydowym.

12:44 ROSJA z REKORDEM ZAKAŻEŃ

W Rosji wykryto w ciągu ostatniej doby ponad 18 200 nowych zakażeń koronawirusem: to w tym kraju rekordowo wysoki dobowy bilans zachorowań.

Ponadto minionej doby zmarło tam 355 chorych na Covid-19.

11:49 UKRAINA z NOWYMI REKORDAMI

Na Ukrainie wykryto ostatniej doby ponad 8 300 zakażeń koronawirusem, a 173 zakażonych zmarło: to w tym kraju najwyższe dzienne bilanse od początku epidemii.

Równocześnie wyzdrowiało 3 394 zakażonych.

11:43 CZECHY: PONAD 13 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

Ostatniej doby wykryto w Czechach ponad 13 tysięcy zakażeń koronawirusem. Równocześnie z powodu Covid-19 zmarło tam 99 chorych - nie jest to jednak ostateczny bilans: zostanie on zaktualizowany dzisiaj po godzinie 18:00.

11:18 NIEOFICJALNIE: RZĄD NAKAŻE NAM PRACĘ ZDALNĄ

Rząd wprowadzi dziś nakaz pracy zdalnej - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. W rozporządzeniu zostanie jednak zapisany wyjątek.

11:07 PONAD 78 TYSIĘCY TESTÓW w CIĄGU DOBY

Ostatniej doby wykonano w Polsce ponad 78 tysięcy testów na koronawirusa. W sumie zaś, od początku epidemii, przeprowadziliśmy już ponad 4,6 mln takich badań.



10:49 MAZOWSZE i WIELKOPOLSKA z OGROMNYMI WZROSTAMI LICZBY ZAKAŻEŃ

Ogromne - powyżej 3 tysięcy przypadków - wzrosty liczby zakażeń koronawirusem zanotowały minionej doby Mazowsze (3416) i Wielkopolska (3082).

10:35 NOWY REKORD EPIDEMII w POLSCE

W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono w Polsce 21 629 nowych zakażeń koronawirusem, a zmarło 202 chorych na Covid-19: takie dramatyczne dane przekazał resort zdrowia. Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to 340 834 zakażenia i 5 351 ofiar śmiertelnych.



10:07 NOWY RAPORT MINISTERSTWA

W całym kraju zajęte są w tej chwili 15 444 łóżka covidowe, co oznacza, że w ciągu doby do polskich szpitali trafiło 813 chorych na Covid-19.

Respiratorów potrzebuje obecnie 1 254 pacjentów z Covid-19, czyli o 51 więcej niż dzień wcześniej.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że w ciągu ostatnich 24 godzin przybyło nam niemal 5,5 tysiąca ozdrowieńców: w sumie zaś koronawirusa pokonało już w Polsce blisko 135 tysięcy ludzi.

09:49 PAŃSTWOWI GIGANCI ZBUDUJĄ SZPITALE POLOWE

Trzy duże państwowe spółki mają zbudować dodatkowe szpitale polowe: chodzi o PKN Orlen, Węglokoks i Tauron.

08:49 CO z CMENTARZAMI 1 LISTOPADA?

Pomysł zamknięcia cmentarzy 1 listopada ma w rządzie kilku zwolenników, ale - jak ustalili dziennikarze RMF FM - są oni w mniejszości.

Zamknięcie nekropolii byłoby zbyt dużym problemem logistycznym, a dla rządu również problemem wizerunkowym.

Najprawdopodobniej więc cmentarze pozostaną we Wszystkich Świętych otwarte.

08:31 IBRAHIMOVIĆ OSTRZEGA: "Nie jesteś Zlatanem, nie wyzywaj koronawirusa na pojedynek"

Szwedzki napastnik AC Milan Zlatan Ibrahimović zaapelował w mediach społecznościowych o noszenie maseczek i utrzymywanie dystansu.

"Wirus wyzwał Zlatana do walki i to ja wygrałem, lecz ty nie nazywasz się Zlatan" - napisał - znany z pewności siebie - piłkarz.

08:26 NIEMCY: PONAD 18 600 NOWYCH ZAKAŻEŃ

W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono w Niemczech ponad 18 600 nowych zakażeń koronawirusem, a zmarło 77 chorych na Covid-19.

Całkowita liczba potwierdzonych w tym kraju zakażeń zbliża się do pół miliona.

08:18 EUROPA OGRANICZA SPOŻYWANIE ALKOHOLU

Wraz z drugą falą pandemii koronawirusa władze państw europejskich wprowadziły ograniczenia w sprzedaży i możliwościach spożywania alkoholu. Np. w Irlandii Północnej i części Szkocji zamknięto wszystkie puby, w Portugalii, Holandii i Belgii nie można kupić alkoholu po 20:00.

08:13 W PORANNEJ ROZMOWIE w RMF FM o 1 LISTOPADA

08:08 W PORANNEJ ROZMOWIE w RMF FM o SZPITALU na NARODOWYM

08:01 PORANNA ROZMOWA w RMF FM

Już za moment Poranna rozmowa w RMF FM - a jej gościem będzie dzisiaj dr Artur Zaczyński: wicedyrektor ds. medycznych szpitala MSWiA w Warszawie, który odpowiada również za budowę szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym.

Robert Mazurek zapyta dr. Zaczyńskiego o szczegóły tego niecodziennego przedsięwzięcia i o to, kiedy szpital ten zapełni się pacjentami.

Zapraszamy na transmisję rozmowy Roberta Mazurka z dr. Arturem Zaczyńskim!

07:49 BRAZYLIA: JUŻ NIEMAL 5,5 MLN ZAKAŻEŃ

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii ponad 26 100 nowych przypadków koronawirusa, a 513 chorych na Covid-19 zmarło.

Według danych ministerstwa zdrowia tego kraju, całkowita liczba zakażeń wzrosła w Brazylii do prawie 5,5 mln, a liczba ofiar śmiertelnych to 158 969.

Pod względem liczby zgonów z powodu Covid-19 Brazylia zajmuje niezmiennie drugie miejsce na świecie: po Stanach Zjednoczonych, natomiast pod względem liczby zakażeń jest wciąż trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem świata: po USA i Indiach.

07:43 PRACA ZDALNA na KWARANTANNIE?

Izolowani w domu w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem nie muszą godzić się na pracę zdalną - donosi dzisiejsza "Rzeczpospolita".

"Choć dotychczas wykonywanie pracy zdalnej przez osobę objętą kwarantanną nie było zabronione, nowo uchwalone zmiany do ustawy o Covid-19 nie pozostawiają już żadnych wątpliwości. Świadczenie pracy w formie zdalnej w trakcie kwarantanny możliwe jest za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego" - komentuje w rozmowie z gazetą Gabriela Kozerska-Pietranek z kancelarii Dentons.

07:26 BĘDĄ NOWE OBOSTRZENIA

Będą nowe koronawirusowe obostrzenia: premier Mateusz Morawiecki poinformować ma o nich dzisiaj na konferencji prasowej.

Szef rządu - jak sam zapowiedział - przekaże decyzje ws. 1 listopada, pracy biurowej i "kilku innych tematów".

Według nieoficjalnych ustaleń dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy, cmentarze najprawdopodobniej pozostaną 1 listopada otwarte, a w odniesieniu do pracy biurowej wprowadzony zostanie najpewniej limit osób, które mogą przebywać na danej powierzchni.

06:47 USA z REKORDEM ZAKAŻEŃ

W Stanach Zjednoczonych zarejestrowano - według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore - rekordową liczbę wykrytych w ciągu doby zakażeń koronawirusem: 91 290. Ponadto ostatniej doby zmarło w USA 1 021 chorych na Covid-19.

W sumie od wybuchu pandemii zanotowano w tym kraju już blisko 9 mln zakażeń, a liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 228 636.

06:11 WE FRANCJI NARODOWA KWARANTANNA

Od północy w całej Francji obowiązuje narodowa kwarantanna, zaplanowana do 1 grudnia.

Wychodzić z domu można jedynie w celach zawodowych, udając się do lekarza lub apteki, w celu zrobienia zakupów, z ważnych powodów rodzinnych lub na mocy nakazów sądowych i administracyjnych.

Wyjścia rekreacyjne muszą ograniczyć się do godziny dziennie i odbywać w odległości 1 km od domu.

Zakazane są prywatne spotkania.

Wieczorem w Tuluzie, Castres i Paryżu odbyły się spontaniczne demonstracje przeciwko lockdownowi, wzięły w nich udział setki ludzi.

Paryż w przeddzień wprowadzenia narodowej kwarantanny /Christophe Petit-Tesson /PAP/EPA

05:58 FRANCJA: JUŻ PONAD 1,28 MLN ZAKAŻEŃ

W ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano we Francji ponad 47 600 nowych przypadków zainfekowania koronawirusem, a zmarło 235 chorych na Covid-19.

Tym samym bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł w tym kraju do 36 020, a całkowita liczba wykrytych zakażeń przekroczyła 1,28 miliona.

05:34 BĘDĄ NOWE OBOSTRZENIA

Będą nowe koronawirusowe obostrzenia: premier Mateusz Morawiecki poinformować ma o nich - co sam zapowiedział - dzisiaj na konferencji prasowej.

Cytat Jutro razem z panem ministrem (zdrowia Adamem) Niedzielskim przedstawimy informacje dot. zarówno dnia Wszystkich Świętych, jak i pracy biurowej, (będzie) kilka innych tematów, które chcemy dodatkowo jeszcze uregulować. Premier Mateusz Morawiecki

05:31 BILANS PANDEMII w POLSCE

O 20 156 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 301 chorych na Covid-19 poinformował wczoraj resort zdrowia. Dla polskiej służby zdrowia przekroczenie granicy 20 tysięcy zakażeń dziennie jest ogromnie niebezpieczne.

Aktualny bilans pandemii w Polsce mówi o 319 205 potwierdzonych infekcjach SARS-CoV-2 i 5 149 ofiarach śmiertelnych.