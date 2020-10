Trwa konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Szef rządu poinformował, że od jutra do poniedziałku cmentarze będą zamknięte. Zapowiedział też, że cała administracja publiczna przechodzi na pracę zdalną. Konferencję relacjonujemy dla Was na bieżąco.

Premier Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka / PAP

Cmentarze będą zamknięte w sobotę, niedzielę, czyli Dzień Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny - poinformował Mateusz Morawiecki. Liczba zachorowań każdego dnia jest wyższa i nie możemy pozwolić, żeby przed cmentarzami czy w komunikacji gromadziły się duże grupy osób. Wielu ze starszych ludzi, którzy by poszli na te cmentarze, mogłoby tam po 3. tygodniach leżeć - mówił premier.

Uznałem, że tradycja jest mniej ważna niż życie - stwierdził szef rządu. Proszę się powstrzymać od wyjazdu - dodał. Jak tłumaczył, rząd nie chciał doprowadzić do sytuacji, by na cmentarzach i w komunikacji miejskiej gromadziło się wiele osób.

Premier zaapelował też do seniorów. To wasze zdrowie i wasze życie jest zagrożone - mówił. Nasz apel przyjmuje formę alarmu - żeby seniorzy zostali w domu przez najbliższe dwa tygodnie, korpus solidarnościowy, wsparcia seniorów ma służyć tym, którzy nie mogą zrobić zakupów. Seniorzy muszą zostać w domach - mówił premier.



Ponadto pracownicy administracji publicznej przez najbliższe dwa tygodnie mają pracować zdalnie. Mateusz Morawiecki zaapelował też do pracodawców, by wysyłali pracowników na pracę zdalną. Mój apel również do przedsiębiorców, dyrektorów firm - tam, gdzie możecie zostawić pracowników na pracy zdalnej to zróbcie to. Wiele państw w Europie wprowadza lockdown. Musimy ograniczać kontakty między ludźmi, żeby przerwać transmisję wirusa - mówił premier.



Premier mówił też, że bardzo prawdopodobne jest pojawienie się szczepionki na Covid-19 już w styczniu przyszłego roku dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują: seniorów i pracowników służb medycznych. Dodał, że szczepienia będą na zasadzie dobrowolności.

Szef rządu odniósł się też do protestów ws. aborcji. Ostatnio podzieliły nas Polaków sprawy światopoglądowe, ale teraz odłóżmy je, żeby skutecznie zwalczyć epidemię. Możemy się spierać o te bardzo ważne kwestie, ale najpierw zadbajmy o życie naszych rodziców i dziadków - mówił. Podkreślał, że prezydent przedstawił dziś projekt ustawy ws. możliwości usunięcia ciąży w przypadku wad letalnych. Rozumiem kobiety, ich gniew - mówił Morawiecki. Zostańcie w domach - apelował do kobiet. Według niego propozycja prezydenta Andrzeja Dudy jest bardzo dobra. Myślę, że po tej propozycji warto usiąść i zdać sobie sprawę z tego, że protesty są zagrożeniem. Nie chcemy interweniować, z uwagi na młody wiek protestujących, ale z całą stanowczością sprzeciwiamy się atakom na kościoły, niszczeniu pomników. Trzeba rozmawiać, myślę, że propozycja wkrótce uspokoi wszystkich protestujących - stwierdził szef rządu.



Mateusz Morawiecki mówił też, że na razie rząd nie zamyka żłobków, przedszkoli oraz szkół podstawowych dla dzieci z klas I-III.

Minister zdrowia Andrzej Niedzielski podkreślał, że na razie rząd nie wprowadza dodatkowych obostrzeń, bo chce bardzo dokładnie obserwować w przyszłym tygodniu, jak będzie rozwijała się pandemia.



Szef resortu zdrowia mówił o rozbudowaniu liczby izolatoriów. Zapowiedział też, że wszystkie osoby, które będą miały tzw. skąpe objawy zakażenia, dostaną do domu pulsoksymetr.



Ponadto minister zapowiedział, że teraz rodzina osoby zakażonej automatycznie przechodzi na kwarantannę, nie musi czekać na telefon z sanepidu. Co więcej, od teraz uznawane będą wyniki testów antygenowych, bez konieczności potwierdzania testem PCR.