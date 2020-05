Uwaga, przedsiębiorcy! Jeśli chcecie otrzymać pomoc w ramach rządowej tarczy finansowej - uważajcie na błędy przy składaniu wniosków. Mogą one wykluczyć Was z programu wsparcia.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Tarcza finansowa, którą zarządza Polski Fundusz Rozwoju, to program wsparcia przedsiębiorstw mający na celu ochronę miejsc pracy w dobie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Rządowe subwencje udzielane są firmom na 3 lata, a spłaty mają zacząć się dopiero w roku drugim. Co jednak najistotniejsze: trzech czwartych subwencji przedsiębiorstwa nie będą musiały zwracać, jeśli przez rok nikogo nie zwolnią.

Z rządowego programu pomocy przedsiębiorców mogą jednak wykluczyć błędy.

Ten najczęstszy to - jak donosi dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Krzysztof Berenda - po prostu złe wypełnienie formularza we wniosku o wsparcie: dotyczy to aż 5 procent wniosków.

Drugi najczęstszy błąd związany jest z zaległościami wobec Urzędu Skarbowego bądź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pamiętajmy: by móc skorzystać z pomocy w ramach tarczy finansowej, trzeba mieć czyste konto.

Jeśli więc mamy zaległości wobec skarbówki bądź ZUS-u, musimy je opłacić albo ustalić rozłożenie ich na raty.

Co ciekawe, dużą grupę odrzuconych wniosków - to w tym zestawieniu miejsce trzecie - stanowią te od przedsiębiorstw, które nie spełniają kryteriów przyznania pomocy.

"Po weryfikacji okazuje się, że przychody nie spadły o 25 procent albo firma nie miała pracowników" - mówi RMF FM Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju.

"My oczywiście jesteśmy zobowiązani do tego, aby zapewnić - to są środki publiczne - że subwencje otrzymają tylko te podmioty, którym są one należne zgodnie z zasadami programu" - podsumowuje.

PFR: Ze wsparcia w ramach tarczy finansowej skorzystało już ponad 150 tysięcy firm

Według informacji przekazanych przez Polski Fundusz Rozwoju przed dwoma dniami, z pomocy w ramach tarczy finansowej skorzystało dotąd ponad 150 tysięcy firm.

"Po trzech tygodniach od uruchomienia tarczy finansowej na rachunki ponad 150 tysięcy firm trafiło już 31 mld złotych subwencji. Mikrofirmy otrzymały łącznie 9 mld złotych, a małe i średnie przedsiębiorstwa 22 mld złotych" - ogłosił Fundusz w twitterowym poście.