Najczęściej z antykryzysowej rządowej pomocy finansowej korzystają handlowcy. Najrzadziej - spółki Skarbu Państwa oraz instytucje publiczne. Polski Fundusz Rozwoju - zarządzający tarczą finansową - podał szczegółowe dane.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Dane dotyczą firm zgłaszających się po pożyczki, których w 3/4 nie trzeba będzie spłacać, jeżeli przez rok przedsiębiorstwo nikogo się nie zwolni.

Po taką pomoc zgłosiło się aż 31 tysięcy firm sklepów i hurtowni. Dostały one łącznie prawie 9 miliardów złotych. Na drugim miejscu są firmy przetwórcze - 19 tysięcy takich przedsiębiorstw dostało 6 miliardów złotych.



Miejsce trzecie zajmują firmy budowlane, a następnie: hotele i restauracje, transport, nauka, oraz służba zdrowia.



Co ciekawe z tej pomocy w najmniejszym wymiarze korzystają kopalnie, rolnictwo, spółki komunalne oraz branża nieruchomości.



Do tej pory łącznie ratunkowe i w 3/4 bezzwrotne pożyczki od państwa dostało 131 tysięcy firm, na kwotę 27 miliardów złotych.