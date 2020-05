Jest bałagan w przepisach o zasiłku dla rodziców, którzy z powodu epidemii koronawirusa muszą zostać ze swoimi dziećmi w domu. Chodzi o zasiłek wypłacany rodzicom dzieci do lat ośmiu, a sięgający 80 procent ich pensji. Zgodnie z prawem, świadczenie to może być wypłacane tylko do końca tego tygodnia: od poniedziałku nie będzie do tego podstawy prawnej. Rząd obiecuje jednak, że rodzice będą nadal ten dodatkowy zasiłek opiekuńczy dostawać.

REKLAMA