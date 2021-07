Mamy 67 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Minionej doby nie zmarł żaden pacjent z Covid-19.

Nowe przypadki dotyczą osób z województw: mazowieckiego (11), wielkopolskiego (11), małopolskiego (9), pomorskiego (6), śląskiego (5), łódzkiego (4), podlaskiego (4), dolnośląskiego (3), lubelskiego (2), lubuskiego (2), podkarpackiego (2), kujawsko-pomorskiego (1), opolskiego (1) i warmińsko-mazurskiego (1).

Resort poinformował jednocześnie, że pięć zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Łącznie od marca ubiegłego roku, gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 881 491 przypadków. Zmarło 75 215 osób z Covid-19.



W szpitalach przebywa 342 chorych z Covid-19

W szpitalach jest 342 chorych z Covid-19, a 62 z nich jest podłączonych do respiratorów - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Resort podał, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowano 6299 łóżek i 618 respiratorów.



Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 86 921 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 653 034 zakażonych.

Wykonano ponad 23,5 tys. testów

Ostatniej doby wykonano ponad 23,5 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 16,1 tys. testów antygenowych - podało Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 18 138 390 próbek pobranych od 17 745 973 osób.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 4 114 295 badań.

Prawie 16,3 mln osób jest w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19

W Polsce od końca grudnia, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw Covid-19, wykonano ponad 32,8 mln szczepień - wynika z najnowszych danych rządowych. W pełni zaszczepionych jest ponad 16,3 mln osób.

Z opublikowanego zestawienia wynika, że wykonano dotąd 32 835 251 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwoma dawkami innych, dopuszczonych w UE szczepionek, jest 16 251 913 osób.

Dzienna liczba szczepień wyniosła 40 090.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 40 832 480 dawek szczepionek. Do punktów szczepień trafiło 34 517 410 dawek.

Zutylizowano 72 996 dawek. Zgłoszono 13 298 niepożądanych odczynów poszczepiennych.