Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 53 420 nowych zakażeniach koronawirusem. To rekord zachorowań. Najwięcej zakażeń przybyło w woj. mazowieckim i na Śląsku - po ponad 8 tysięcy. W ciągu ostatniej doby zmarło 276 pacjentów z Covid-19.

Mamy 53 420 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (8524), śląskiego (8042), wielkopolskiego (4583), małopolskiego (4557), dolnośląskiego (4423), pomorskiego (3722), łódzkiego (3499), lubelskiego (3001), podkarpackiego (2785), kujawsko-pomorskiego (2204), zachodniopomorskiego (2120), warmińsko-mazurskiego (1579), podlaskiego (1259), opolskiego (1219), świętokrzyskiego (984), lubuskiego (649).

270 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu Covid-19 zmarły 62 osoby, z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 214 osób.

Od wybuchu epidemii koronawirusem zaraziło się w Polsce 4 637 776. Zmarło 104 373 pacjentów z Covid-19.

Około 80 proc. zakażonych SARS-CoV-2 aktualnie to osoby do 49. roku życia, a ok. 10 proc. to osoby w wieku 60 lat i starsze.

"W grupie wiekowej 60 plus umiera 89 proc. wszystkich osób, które raportujemy w zgonach" - poinformował rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Rekord zakażeń

"To rekordowy wynik, a w najbliższych dniach będą kolejne zwyżki zakażeń, co widzimy w liczbie zleceń na badania PCR z POZ, ale także w liczbie wykonywanych testów" - powiedział Interii wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

"Piąta fala się rozpędza" - dodał.

Do tej pory rekordową liczbę zakażeń odnotowano w sobotę, 22 stycznia - było to 40 876 nowych przypadków.

We wtorek 25 stycznia notowano 36 995 kolejnych przypadków SARS-CoV-2 i 252 zgony pacjentów z Covid-19.

Obłożenie w szpitalach i kwarantanna

W szpitalach przebywa 14 018 pacjentów z Covid-19, w tym 1147 chorych podłączonych do respiratorów.

Tydzień temu, 19 stycznia, w szpitalach przebywało 14 500 osób z Covid-19, pod respiratorami 1391 chorych.

Na kwarantannie przebywa 909 567 osób.

MZ poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 3 868 655 zakażonych.

Minionej doby wykonano ponad 173,4 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 53,2 tys. antygenowych.





Szczepienia w Polsce

Od 27 grudnia 2020 roku, gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19, wykonano 50 795 046 iniekcji.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce 21 608 106 osób.

Trzecią, uzupełniającą dawkę szczepionki, przyjęło 205 931 osób z upośledzoną odpornością, a dawkę przypominającą - 9 435 658 osób.

Dzienna liczba szczepień wynosi 114 717 iniekcji.

"Lex Hoc" i co dalej

We wtorek w kancelarii premiera odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z opozycyjnymi ugrupowaniami w sprawie dalszej walki z pandemią.

"Projekt poselski, który firmuje poseł Hoc, nadal będzie procedowany" - powiedział po spotkaniu rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że projekt mający uzupełniać rozwiązania "lex Hoc" zostanie przygotowany na podstawie postulatów opozycji i pomysłów, które pojawiły się w rządzie.

Projekt przedstawiony przez wiceprzewodniczącego komisji zdrowia Czesława Hoca (PiS) zakłada m.in. że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw Covid-19 lub o negatywnym wyniku testu albo też informacji o przebytej infekcji. Propozycja trafiła do Sejmu w grudniu.

"Chcemy przedstawić dodatkowy pakiet rozwiązań, który mógłby kompleksowo uzupełnić te rozwiązania oraz przeanalizować wszystkie postulaty opozycji, które się pojawiły dzisiaj" - powiedział rzecznik.

Zaznaczył, że propozycje zgłaszane na spotkaniu były "w wielu sprawach bardzo różne". "Z jednej strony Konfederacja, która chce całkowitego odrzucenia tego projektu, z drugiej Lewica, która by chciała wprowadzenia przymusu szczepień w Polsce" - mówił.