Zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia od jutra w aptekach uruchomione ma zostać powszechne testowanie w kierunku SARS-CoV-2. Testy mają być darmowe i nie będzie na nie wymagane skierowanie. Problem w tym, że jak ustalił dziennikarz RMF FM, jutro gotowych na testowanie będzie najwyżej 100 placówek w Polsce.

"Darmowe testy antygenowe w każdej aptece. Duża powszechność testowania" - podkreślał premier Morawiecki.

Reporter RMF FM Mariusz Piekarski mówi "sprawdzam". Okazuje się, że rzeczywistość jest zgoła inna.

Według jego ustaleń, jutro do przeprowadzenie darmowych testów gotowych będzie najwyżej 100 placówek w całym kraju.

Apteki wciąż się przygotowują. Muszą złożyć odpowiednie zgłoszenie do NFZ, by potem rozliczać testowanie, a mogą to robić dopiero od dziś.

Farmaceuci przygotowują też swoje placówki - np. planują zamontować duże lampy UV, które ograniczają aktywność wirusów - to dla bezpieczeństwa personelu i innych klientów.

Kończą też wymagane szkolenie. Dotąd zrobiło to ponad 2 tysiące farmaceutów.

I jak jeszcze jedno - do aptek muszą jeszcze dotrzeć darmowe testy z Agencji Rezerw.

Długie kolejki do punktów testowania, ludzie stoją po 4 godziny

To nie będzie na pewno odczuwalne dla osób, które stoją w olbrzymich kolejkach do punktów wymazowych.

We wtorek resort zdrowia donosił, że minionej doby wykonano ponad 141,8 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 60 985 antygenowych.

Reporterzy RMF FM alarmowali, że do punktów pobierania wymazów ustawiały się długie kolejki. Czasami trzeba było czekać nawet 4 godziny.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu porządku pilnowali żołnierze. Jeszcze niedawno w tym punkcie wykonywano 170 wymazów dziennie, w poniedziałek było ich prawie 750.

W wielu przychodniach zleceń na testy w kierunku koronawirusa, według danych Kolegium Lekarzy Rodzinnych, trzeba było wczoraj wystawić o 130 proc. więcej niż tydzień temu.





Rekord zakażeń - dziś ponad 50 tys. nowych przypadków

Ministerstwo Zdrowia poinformuje dziś o ponad 50 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Ujawnił to wiceszef tego resortu Waldemar Kraska

"To rekordowy wynik, a w najbliższych dniach będą kolejne zwyżki zakażeń, co widzimy w liczbie zleceń na badania PCR z POZ, ale także w liczbie wykonywanych testów" - powiedział Interii wiceminister Kraska.

Do tej pory rekordową liczbę zakażeń odnotowano w sobotę, 22 stycznia - było to 40 876 nowych przypadków.

We wtorek 25 stycznia notowano 36 995 kolejnych przypadków SARS-CoV-2 i 252 zgony pacjentów z Covid-19.