Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano 3 tys. zakażeń koronawirusem. To wzrost o 50 procent w porównaniu do poprzedniego czwartku. Po raz ostatni poziom trzech tysięcy zakażeń w Polsce przekroczony był w maju. W szpitalach przebywa 2796 chorych z Covid-19. Zmarło 60 osób.

Liczba zakażeń koronawirusem znów rośnie (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Najwięcej zakażeń odnotowano w województwach: lubelskim - 671, mazowieckim - 539 i podlaskim - 313. Dalej znalazły się województwa:



łódzkie (167),

pomorskie (161),

zachodniopomorskie (155),

podkarpackie (154),

śląskie (143),

wielkopolskie (140),

małopolskie (136),

dolnośląskie (107),

kujawsko-pomorskie (90),

warmińsko-mazurskie (82),

świętokrzyskie (39),

lubuskie (33),

opolskie (32).

38 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przyznał, że "tempo czwartej fali jest większe niż przewidywaliśmy".



Bardzo niepokojące jest to, że czwarta fala przyspiesza, to są dzienne wzrosty tydzień do tygodnia 50-60 procent, to jest bardzo dużo. Gdzie jestem, zawsze o tym mówię: to jest jedyny moment i ostatni dzwonek, żebyśmy się zaszczepili, kto się waha i zastanawia, to jest walka o nasze zdrowie i życie, ponieważ zakażenie koronawirusem czasem kończy się także śmiercią - dodaje Kraska.

Z powodu Covid-19 zmarło 14 osób, z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 46 osób - przekazało Ministerstwo Zdrowia.



Wczoraj odnotowaliśmy 2640 nowych zakażeń koronawirusem. To również duży wzrost w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Zmarło 40 osób chorych na Covid-19.

Sytuacja w szpitalach

Ministerstwo Zdrowia w nowym raporcie przekazało, że w szpitalach przebywa 2796 chorych z Covid-19, w tym 248 pacjentów wymaga leczenia respiratorowego.







Tydzień temu, 7 października, hospitalizowanych było 2103 chorych z Covid-19, dwa tygodnie temu, 30 września - 1614. Rok temu, 14 października 2020 r., hospitalizowanych było 6084 chorych z Covid-19, pod respiratorami przebywało wówczas 467 pacjentów.

Za kwarantannie przebywa obecnie 111 191 osób. Aktualny bilans epidemii to 2 931 064 zakażonych i 76 018 zgonów. Wyzdrowiało dotąd 2 671 199 zakażonych.

Waldemar Kraska o szczepieniach: Nie ma lepszej rekomendacji, niż ta, że jeżeli nawet zachorujemy, to przebieg nie będzie ciężki

Waldemar Kraska pytany w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o to, w jaki sposób powinno się przekonywać jeszcze niezdecydowanych tłumaczył, że ochrona jaką daje szczepienie, powinna być wystarczającą zachętą. Nie ma lepszej rekomendacji dla szczepionki, niż ta, że jeżeli nawet zachorujemy, to ten przebieg nie będzie taki ciężki - tłumaczył wiceminister.



"Nie chciałbym, żeby policja wchodziła do kościołów i sprawdzała czy ludzie są w maseczkach" Piotr Szydłowski / RMF FM

Wiceminister wspomniał na antenie RMF FM, że od początku pandemii wiele osób musiało pożegnać swoich najbliższych, wiele rodzin zdecydowało się na zaszczepienie dopiero wtedy, gdy wśród bliskiego otoczenia pojawiła się choroba albo śmierć z powodu Covid-19. Nie chciałbym, żebyśmy musieli na własnej skórze doświadczać podobnych tragedii. Nie doprowadźmy do tego, żebyśmy musieli być na pogrzebie kogoś z naszych bliskich - mówił Kraska.