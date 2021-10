Obecnie certyfikaty z tytułu szczepienia trzecią dawką nie są jeszcze generowane. Wszystkim szczepionym dawką przypominającą podawany jest proparat Comirnaty Pfizer-BioNTech - niezależnie od rodzaju szczepionki przyjętej wcześniej podczas szczepienia podstawowego pierwszą i drugą dawką.

Kto może dostać trzecią dawkę szczepionki przeciw Covid-19?

Dawka przypominająca podawana jest osobom zaszczepionym, które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciwko Covid-19 w celu poprawy, utrwalenia i przedłużenia ochrony po szczepieniu. Mogą ją otrzymać osoby, które ukończyły 50. rok życia i pracownicy ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentem. Uprawnieni do przyjęcia szczepienia dawki przypominającej są również uczniowie szkół i studenci uczelni, którzy podczas praktycznych zajęć dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjentem.

Przypominającą dawkę należy podać nie wcześniej niż sześć miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw Covid-19. Szczepionką do szczepienia przypominającego jest Comirnaty Pfizer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson) zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką.



Osoby z zaburzeniami odporności zaszczepione szczepionką Vaxzevria (AstraZeneca) albo Covid-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) nie otrzymują dawki dodatkowej uzupełniającej w podstawowym schemacie szczepienia.



Jednocześnie te osoby spełniające kryterium podania dawki przypominającej, zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej, są uprawnione do otrzymania dawki przypominjącej (preparatem Pfizer) z zachowaniem minimum sześciu miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw Covid-19. Decyzje o realizacji szczepienia u takich pacjentów każdorazowo podejmuje lekarz.



W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania, lekarz może wystawić samodzielnie skierowanie na szczepienie przypominjące, kierując się zaleceniami określonymi w komunikacie resortu zdrowia.





Na razie nie ma certyfikatów szczepienia trzecią dawką

Do czasu wydania decyzji przez Komisję Europejską w sprawie przedłużenia ważności unijnych certyfikatów Covid-19 dla osób, które przyjmą kolejną dawkę szczepionki, ważność wystawionych certyfikatów się nie zmienia.



"Obecnie certyfikaty z tytułu szczepienia trzecią dawką nie są generowane. Certyfikaty z tytułu szczepienia dla trzecich dawek zostaną wygenerowane, a data ich ważności wobec daty ważności certyfikatu uzyskanego po dawce kończącej pełnego cyklu zostanie wydłużona. Do czasu opublikowania wytycznych we wskazanym zakresie należy posługiwać się dotychczas wygenerowanymi certyfikatami, które zachowują ważność. Certyfikaty z tytułu zaszczepienia trzecią dawką nie różnią się funkcjonalnie (nie nadają innych uprawnień) niż dotychczasowe certyfikaty" - poinformowało PAP biuro prasowe MZ.



"Okres przedłużenia jest obecnie przedmiotem analiz Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Oczekujemy, że wytyczne w tym zakresie zostaną przekazane do końca br., a więc przed wygaśnięciem okresu ważności pierwszych wygenerowanych certyfikatów z tytułu szczepienia" - dodaje resort.



Dawka dodatkowa uzupełniająca podawana jest osobom z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystraczająca. Chodzi m.in. o osoby otrzymujące aktywne leczenie przeciwnowotworowe; o osoby po przeszczepach narządowych, przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne; z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności; z zakażeniem wirusem HIV; o osoby leczone aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną, a także dializowane przewlekle z powodu niewydolności nerek.