Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) powołała 26-osobową Naukową Grupę Doradczą ds. Pochodzenia Nowych Patogenów (SAGO). Ma ona m.in. zbadać pochodzenie koronawirusa. "Może być to ostatnia szansa na zrozumienie pochodzenia tego wirusa" – powiedział Michael Ryan z WHO.

