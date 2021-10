Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał w rozmowie z TVN24, że ostatniej doby w Polsce wykryto 2640 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Jednocześnie przyznał, że nie jest planowane wprowadzenie dodatkowych obostrzeń na poziomie regionalnym.

/ Zdjęcie ilustracyjne / arch. RMF

Badania potwierdziły 2640 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował minister zdrowia.



Cały czas mamy do czynienia z wysoką dynamiką, bo ostatni tydzień, który mamy za sobą, to jest 50 proc. - sumarycznie - wzrostu zakażeń w stosunku do poprzedniego tygodnia - zaznaczył Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia przekazał, że w kraju widać zróżnicowanie jeśli chodzi o przyrosty zakażeń. Przede wszystkim lubelskie i podlaskie to są województwa, gdzie jest powyżej 15 przypadków na 100 tysięcy podczas gdy pozostałe to są okolice 6 i poniżej, więc zróżnicowanie jest bardzo wyraźne.

Niedzielski przyznał, że to miejsca, w których statystyki dotyczące szczepień są najgorsze. Ale warto powiedzieć o dodatkowym elemencie, bo my badaliśmy sobie podatność w różnych regionach na konsekwencje, te najcięższe, związane z Covid-19 - czyli hospitalizację i zgony. Te dwa regiony to jest nie tylko kwestia niskiego szczepienia, ale też przeciętna wieku jest stosunkowo wysoka. Jak złożymy sobie te dwa elementy, to ryzyko pandemiczne, związane z najgorszymi skutkami, jest najwyższe w tych dwóch województwach - mówił.

Szef resortu zdrowia przekazał, że w tej chwili nie ma gmin czy powiatów, w których Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić dodatkowe obostrzenia.