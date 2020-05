U rzeczniczki wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a Katie Miller wykryto koronawirusa - przekazał amerykański prezydent Donald Trump. Prezydent i jego zastępca w ostatnich dniach nie byli w kontakcie z Miller - piszą amerykańskie media, powołując się na źródła w administracji. W USA liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 przekroczyła 77 tys. Najnowszy bilans walki z koronawirusem w Polsce to 15 366 przypadków zakażenia koronawirusem i 776 zgonów. Wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie z 9 maja możecie śledzić w naszej relacji.

/PRESIDENCY OF EL SALVADOR / HANDOUT /PAP/EPA

- W Polsce odnotowano 15 366 przypadków zakażenia koronawirusem i 776 zgonów.



- W USA z powodu Covid-19 zmarło już ponad 77 tys. osób.



- Rzeczniczka wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a została zarażona koronawirusem.



06:25 USA - już ponad 77 tys. ofiar śmiertelnych

O 1635 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w USA przekroczyła 77 tys. - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



Na ponad 8,4 mln przeprowadzonych testów w USA ok. 1 mln 283 tys. dało wynik pozytywny. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o ok. 29 tys.



Od 1 kwietnia nie odnotowano w USA doby z liczbą ofiar śmiertelnych mniejszą niż tysiąc.



Najnowsze szacunki ekspertów z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle przewidują, że do 4 sierpnia w Stanach Zjednoczonych umrze blisko 135 tys. Amerykanów zakażonych SARS-CoV-2. Dopiero pod koniec maja - zgodnie z ich prognozami - dzienna liczba zgonów ma spaść poniżej tysiąca

06:24 Tłumy w parkach w Nowym Jorku

Cieplejsza pogoda przyciąga do parków tłumy nowojorczyków. Władze miejskie wprowadzają nowe środki ostrożności mające zapobiec zmniejszeniu się dystansu między ludźmi w parkach - poinformował burmistrz Nowego Jorku.



Podczas konferencji burmistrz Bill de Blasio przyznał, że są trudności z przestrzeganiem dystansu społecznego w niektórych parkach zlokalizowanych w miejscach, przez które zawsze przechodzi dużo ludzi. Wymienił m.in. Hudson River Park na Manhattanie i Domino Park na Brooklynie.



Władze miasta planują w związku z tym ograniczenie liczby ludzi wpuszczanych jednocześnie do parków. W parkach będzie też więcej policyjnych patroli sprawdzających, czy spacerowicze noszą maseczki i nie gromadzą się zbyt blisko siebie.

06:15 Rzeczniczka Mike'a Pence'a zarażona koronawirusem

U rzeczniczki wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a Katie Miller wykryto koronawirusa - przekazał amerykański prezydent Donald Trump. W czwartek informowano o pozytywnym teście u jednego z wojskowych pracowników z otoczenia Trumpa.

Prezydent i jego zastępca w ostatnich dniach nie byli w kontakcie z Miller - piszą amerykańskie media, powołując się na źródła w administracji. W otoczeniu Trumpa podwyższono środki bezpieczeństwa. Więcej osób zaczęło nosić maseczki, a prezydent i wiceprezydent będą testowani na koronawirusa codziennie, a nie raz na tydzień.

Dotychczas wszystkie badania Trumpa dawały wyniki negatywne. Prezydent zapewnia, że "miał bardzo ograniczony kontakt" z zakażonym wojskowym pracownikiem.