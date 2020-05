Dlaczego kraje Europy środkowo-wschodniej - w tym Polska - lepiej poradziły sobie z epidemia koronawirusa niż zachodnia cześć naszego kontynentu? To pytanie stawia dziennik "Le Figaro" po tym, jak liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła we Francji 26 tysięcy.

Zdjęcie ilustracyjne / CAROLINE BLUMBERG / PAP/EPA

"Le Figaro" twierdzi, że można znaleźć wiele powodów dużo mniejszej liczby ofiar epidemii koronawirusa w Europie środkowo-wschodniej, niż w takich krajach zachodnioeuropejskich jak Francja. Przede wszystkim w środkowo-wschodniej części kontynentu - m.in. w Polsce - podjęto zdecydowane kroki, takie jak szybkie zamkniecie granic, kwarantanna dla ludzi powracających zza granicy, a następnie obowiązek noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych. Nie zrobiono tego we Francji.