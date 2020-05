"Mamy stan bezprecedensowy, takiej sytuacji nie przewidzieli konstytucjonaliści, linia orzecznicza Sądu Najwyższego" - tak o jutrzejszych wyborach prezydenckich, które de facto się nie odbędą, mówiła Jadwiga Emilewicz, gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. "Sądząc po opiniach ekspertów, jakie pojawiały się w mediach, PKW stwierdzi "zerowy wynik" wyborów, będziemy musieli w ten sposób jakoś ten proces zakończyć" - dodawała wicepremier. Jak podkreślała, jeśli nawet Sąd Najwyższy nie odniesie się do oświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej, "to tak czy owak zaczynamy nowy cykl wyborczy".

Zdaniem minister rozwoju wybory powinny się odbyć jak najszybciej. Koniec czerwca, początek lipca - to jest trudne, wymagające, ale nie niemożliwe - stwierdziła Emilewicz. Wicepremier dodawała, że pojawiały się opinie, że ci kandydaci, którzy dokonali rejestracji, mogliby ponownie wystartować. Ale oczywiście jest pewnie przestrzeń na nowych kandydatów - przyznała.

Jak zaznaczyła wicepremier, trwają prace nad poprawieniem ustawy ws. głosowania korespondencyjnego. Chcielibyśmy dziś, jutro skończyć projekt ws. głosowania korespondencyjnego, żeby w przyszłym tygodniu mógł się nimi zająć Sejm - zadeklarowała rozmówczyni Krzysztofa Ziemca. W pracach nad tym biorą udział m.in. Łukasz Schreiber, Paweł Szefernaker, posłowie konstytucjonaliści, eksperci z zewnątrz. Pracujemy w zespole. Mamy jeden wspólny cel - aby te wybory mogły się odbyć jak najszybciej, gwarantujący udział PKW w całym procesie - zapewniła Emilewicz. Mamy jasny kierunek, także usuwamy luki prawne w ustawie podpisanej wczoraj przez prezydenta - dodała. Jak wytłumaczyła, chodzi m.in. o liczenie głosów w dużych miastach. PKW ma być podmiotem, który będzie prowadził wybory - podkreśliła wicepremier.

Krzysztof Ziemiec pytał też swojego gościa o trwające od czwartku protesty przedsiębiorców w Warszawie. Do mnie przedsiębiorcy się nie zgłosili. Zastanawiam się, do kogo jest adresowany ten protest, czy to nie ma innego celu. Słyszałam tam hasła "anty 5G", antyszczepionkowe. Pytanie, co to jest za grupa, jaki jest jej cel - komentowała Emilewicz. Dostaję codziennie setki podziękowań za to, że sprawnie działa tarcza finansowa - dodała.

Padło też pytanie o ponowne otwarcie zakładów fryzjerskich. Mam nadzieję, że druga połowa maja to będzie ten czas, kiedy wszyscy będziemy mogli poprawić fryzurę - stwierdziła Emilewicz.